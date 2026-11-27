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Σε νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 (α.α. 17/2026).

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά ( κόκκινη προειδοποίηση ).

Αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά ( κόκκινη προειδοποίηση ). Στη δυτική Πελοπόννησο ( πορτοκαλί προειδοποίηση ). Από το βράδυ του Σαββάτου (28/11) σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (νομός Πιερίας, νομός Χαλκιδικής) και στην ανατολική Θεσσαλία ( πορτοκαλί προειδοποίηση ).

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως νομός Φθιώτιδας) και την Εύβοια, ενώ βαθμιαία τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, την Κυριακή (29/11) στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ.