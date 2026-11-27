Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα υπερκοστολογημένα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τους 4 που έχουν ήδη συλληφθεί, ως ενεχόμενοι σε εγκληματική οργάνωση να οδηγούνται αυτή την ώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συλληφθέντες είναι:

Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλος Ραβάνης

Δείτε βίντεο της Ζούγκλας από την άφιξή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

Το χρονικό των συλλήψεων

Κατόπιν παραγγελίας των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ελένης Σίσκου και Ευγενίας Κυβέλου, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησε χθες στη σύλληψη των τεσσάρων, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και του ξεπλύματος χρήματος, για υπόθεση που αφορά κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως αποκάλυψε η «Ζούγκλα», ο Γιάννης Κουρτάκης βρέθηκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έγινε έφοδος στο γραφείο του και συνελήφθη. Επισημαίνεται ότι συνήγορος υπεράσπισης του εκδότη είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Μάκης Βορίδης.

Στο σκέλος που αφορά τον Γιάννη Κουρτάκη, οι Αρχές εξετάζουν από τον περασμένο Ιούνιο την ΤΕΧΑΝ και εταιρείες επικοινωνίας στο πλαίσιο διερεύνησης αθέμιτης επιρροής και ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας στον ΣΚΑΪ, φέρεται να ασκούνταν πιέσεις σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες και δήμους —μέσω απειλής αρνητικών ή δυσφημιστικών δημοσιευμάτων— ώστε να επιλέγουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό από την ΤΕΧΑΝ με κοινοτικά κονδύλια, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους ή προμήθειας.

Κάποιοι δηλαδή, έστησαν μηχανισμό πίεσης στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τους ανάγκαζαν -με απειλές για δυσφήμιση αν δεν συνεργαστούν- να παίρνουν τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης. Έτσι, τα κοινοτικά κονδύλια εξανεμίστηκαν σε υπερκοστολογημένα «Σπιτάκια» που μοιράστηκαν σε Δήμους, σε όλη την Ελλάδα.

Έρευνες και στον ΕΔΣΝΑ

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο τμήμα Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), στην οικία του πρώην γενικού γραμματέα ΕΣΠΑ Γιώργου Ζερβού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ελέγχους και στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο πόρισμα που εξέδωσε το 2025 η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), το οποίο κατέδειξε εμμέσως πλην σαφώς ότι ο διαγωνισμός ήταν «στημένος», εστιάζοντας σε τρία βασικά ευρήματα:

Φωτογραφικές προδιαγραφές: Οι τεχνικοί όροι φέρεται να είχαν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτονται αποκλειστικά από τα πολυκέντρα της ΤΕΧΑΝ.

Εικονικός ανταγωνισμός: Στη διαδικασία συμμετείχαν η ΤΕΧΑΝ και η μητρική της εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ — τυπικά δύο συμμετοχές, αλλά στην πράξη μία.

Υπερκοστολόγηση: Κάθε μονάδα αγοράστηκε περίπου προς 300.000 ευρώ, τη στιγμή που από έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψε ότι αντίστοιχα συστήματα διατίθεντο ακόμη και προς 60.000 ευρώ.

Η έρευνα για αθέμιτη επιρροή και η απάντηση Κουρτάκη

Τον περασμένο Ιούνιο, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχε προχωρήσει σε εφόδους στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Ασπρόπυργο και Παλλήνη, κατάσχοντας έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια που αναλύθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίες εισαγγελείς συγκέντρωσαν καταθέσεις μαρτύρων για τον ρόλο τόσο των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ όσο και του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη.

Ο εκδότης φέρεται να ασκούσε πιέσεις σε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης για την προμήθεια των σπιτιών ανακύκλωσης —με στοχοποίηση μέσω αρνητικών δημοσιευμάτων για όσους αντιδρούσαν— αποκομίζοντας, κατά τις Αρχές, και οικονομικά οφέλη.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουρτάκης απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση και ουδέποτε έπεισε κανέναν να βλάψει τα συμφέροντα της ΕΕ. «Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Επέκταση της έρευνας στο σύστημα ανακύκλωσης

Η σύλληψη του επικεφαλής της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης καταδεικνύει ότι η έρευνα υπερβαίνει πλέον το σκέλος των προμηθειών από δήμους και περιφέρειες και αγγίζει το ίδιο το σύστημα ανακύκλωσης, με συνδετικό κρίκο την ΤΕΧΑΝ.

Την ίδια ώρα, η Ανταποδοτική Ανακύκλωση φέρεται να διερευνά την έξοδό της από τον κλάδο, με τον ΕΟΑΝ να έχει ενημερωθεί, κατά την έγκριση του νέου συστήματος επιστροφής-εγγύησης (DRS Hellas), για συζητήσεις απορρόφησης των μηχανημάτων της από το νέο σχήμα. Οι συλλήψεις των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ δημιουργούν πλέον ερωτήματα και για τους διαγωνισμούς εξοπλισμού του DRS Hellas, καθώς η εταιρεία έχει επικρατήσει σε δύο από αυτούς. Παρότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα χρηματοδοτούνται με ιδιωτικούς πόρους των παραγωγών (εταιρείες ποτών, αναψυκτικών και σούπερ μάρκετ) και όχι με ευρωπαϊκά κονδύλια, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του κατά πόσο επηρεάζεται η νομιμότητα των συμβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρήκε… διαφορά 234.000 ευρώ σε κάθε οικίσκο

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά την υπόθεση από το 2025, εξετάζοντας πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων που διατέθηκαν για προγράμματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Το περασμένο καλοκαίρι (2026) είχαν προηγηθεί έφοδοι σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Texan, των αδελφών Μούργου στη Δάφνη, την Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο —με τη συμμετοχή και επιθεωρητών Περιβάλλοντος— με αντικείμενο τις συμβάσεις πώλησης των πολυκέντρων Ανακύκλωσης, ψηφιακά αρχεία, καθώς και συμφωνίες της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Κεντρικό σημείο της δικογραφίας αποτελούν οι τιμές προμήθειας. Σύμφωνα με πόρισμα που περιλαμβάνεται στον φάκελο της υπόθεσης, για κάθε «σπιτάκι ανακύκλωσης» καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ, που επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α., τη στιγμή που η εκτιμώμενη αξία του στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν σε 66.000 ευρώ, διαμορφώνοντας μια διαφορά της τάξης των 234.000 ευρώ ανά μονάδα.

Από την πλευρά της, η ΤΕΧΑΝ αμφισβητεί τη συγκεκριμένη σύγκριση, υποστηρίζοντας ότι στους σχετικούς διαγωνισμούς είχαν υποβληθεί ανταγωνιστικές προσφορές υψηλότερων ποσών, ενώ επικαλείται και απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σπιτάκια… από χρυσάφι: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής 365.180 ευρώ

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», αναφέρει το ποσό των 365.180 ευρώ για ένα σπίτι ανακύκλωσης, όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται στις 60.000 ευρώ.

Η διακοπή λειτουργίας και το τέλος του ανταποδοτικού αντιτίμου

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουλίου 2026 η ΤΕΧΑΝ ενημέρωσε την Περιφέρεια για τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και της εξαργύρωσης των κουπονιών ανταποδοτικού αντιτίμου — ένα σύστημα που προέβλεπε την καταβολή 1 ευρώ για κάθε 33 συσκευασίες που παραδίδονταν προς ανακύκλωση. Η εταιρεία υποστήριξε ότι η σχετική συμφωνία κάλυπτε αποκλειστικά το πρώτο έτος λειτουργίας, δηλαδή το 2023.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο ΕΔΣΝΑ κάλεσε τους δήμους να αναλάβουν τη λειτουργία των πολυκέντρων και να διατηρήσουν τον εξοπλισμό στη θέση του, εισηγούμενος τη συνέχιση της λειτουργίας τους χωρίς την παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου.