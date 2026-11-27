Με ιδιαίτερη ματιά στους ανθρώπινους χαρακτήρες, στις λεπτές ισορροπίες των σχέσεων και στις αντιφάσεις που κρύβονται πίσω από την καθημερινότητα, ο Γιώργος Κλεάνθους υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Ρουά Ματ», μιας θεατρικής δουλειάς που κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού και να αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή.

Εμπνευσμένος από την αυθεντική ατμόσφαιρα ενός λαϊκού στεκιού, ο δημιουργός μετατρέπει έναν μικρόκοσμο σε καθρέφτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Με αφετηρία το πραγματικό μπιλιαρδάδικο Roi Mat στην Πλατεία Αμερικής, όπου η παράσταση παρουσιάστηκε για δύο συνεχόμενες χρονιές με διαδοχικά sold out, ο Κλεάνθους δημιούργησε ένα σύμπαν γεμάτο ένταση, χιούμορ, συγκρούσεις, όνειρα και ανεκπλήρωτες προσδοκίες.

Αυτό που ξεχωρίζει στη σκηνοθετική του προσέγγιση είναι η έμφαση στην αλήθεια των χαρακτήρων και στη φυσικότητα των σχέσεων. Τίποτα δεν μοιάζει επιτηδευμένο, καθώς πίσω από την αίσθηση του αυθορμητισμού κρύβεται μια ουσιαστική δουλειά πάνω στους ήρωες, στις διαδρομές και στα κίνητρά τους. Άλλωστε, όπως ο ίδιος επισημαίνει, «ο αυθορμητισμός απαιτεί πολλή δουλειά».

Φέτος, το «Ρουά Ματ» επιστρέφει για τρίτη χρονιά, αφήνοντας για πρώτη φορά το αυθεντικό υπόγειο του Roi Mat και μεταφέροντας την ιστορία του στη σκηνή του Θεάτρου Nous – Creative Space. Μια νέα σκηνική συνθήκη, που δεν επιχειρεί να αναπαραγάγει τον χώρο όπου γεννήθηκε η παράσταση, αλλά να ανακαλύψει μια διαφορετική θεατρική γλώσσα, διατηρώντας αναλλοίωτη την ουσία της.

Με αφορμή αυτή τη νέα δημιουργική διαδρομή, συνομιλούμε με τον Γιώργο Κλεάνθους για την έμπνευση πίσω από το έργο, τη σκηνοθετική του ματιά, τη γοητεία των ανθρώπινων αντιφάσεων και τις μικρές, απρόβλεπτες στιγμές που κάνουν το θέατρο να παραμένει ζωντανό.

Το «Ρουά Ματ» επιστρέφει για τρίτη χρονιά, αυτή τη φορά από τις 21 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous – CreativeSpace. Τι σας έκανε να πιστέψετε από την πρώτη στιγμή σε αυτή την ιστορία και τι σας κάνει να θέλετε να τη συνεχίσετε σήμερα;

Με γοήτευε ανέκαθεν η δυναμική που αναπτύσσεται στον μικρόκοσμο ενός στεκιού. Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, οι ιδιαίτεροι κώδικες επικοινωνίας, οι σχέσεις και οι αντιφάσεις των ανθρώπων του. Έβλεπα εκεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δραματουργικό υλικό και μια ευκαιρία, μέσα από μια φαινομενικά απλή ιστορία, να μιλήσω για πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Η ανταπόκριση του κοινού μάς έδωσε φυσικά την ώθηση να συνεχίσουμε. Φέτος, όμως, έχουμε κι έναν επιπλέον λόγο. Μια νέα σκηνική συνθήκη και, επομένως, μια νέα δημιουργική πρόκληση.

Για δύο χρονιές, η παράσταση παρουσιαζόταν στο πραγματικό μπιλιαρδάδικο RoiMat, στην Πλατεία Αμερικής, με τις παραστάσεις να είναι soldout. Πόσο καθοριστικός υπήρξε αυτός ο αυθεντικός χώρος για τη δημιουργία και την ταυτότητα του έργου;

Το πραγματικό RoiMat και αρκετοί από τους θαμώνες του αποτέλεσαν τη βασική έμπνευση για τη συγγραφή του έργου. Βέβαια, τότε θεωρούσα πρακτικά αδύνατο να παρουσιάσουμε μια παράσταση εκεί μέσα. Κι όμως, έγινε! Και πέρα από την αληθοφάνεια, είχε μεγάλο ενδιαφέρον και η ίδια η εμπειρία του θεατή. Κατέβαινε δεκατρία σκαλοπάτια και βρισκόταν στον κόσμο του έργου πριν καν αρχίσει η παράσταση. Τώρα το στοίχημα είναι κάπως διαφορετικό. Να νιώσει ο θεατής πως βρίσκεται σε ένα στέκι, χωρίς να βρίσκεται πραγματικά εκεί!

Όταν μια παράσταση βασίζεται τόσο πολύ στη φυσικότητα, πώς δουλεύετε σκηνοθετικά με τους ηθοποιούς; Πώς πετυχαίνετε να μοιάζει αυθόρμητο κάτι που στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα προσεκτικής προετοιμασίας;

Παραδόξως, ο αυθορμητισμός απαιτεί πολλή δουλειά! Με αφετηρία το κείμενο, προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε τον κόσμο του έργου. Παρατηρήσαμε πραγματικούς θαμώνες, ακούσαμε τις ιστορίες τους, δουλέψαμε πάνω στο κοινό παρελθόν των χαρακτήρων, στις συνήθειες και στις σχέσεις τους. Μεγάλο μέρος των προβών αφιερώθηκε στη δραστική ανάλυση του κειμένου, στο να καταλάβει δηλαδή ο κάθε ηθοποιός τι κάνει και γιατί το κάνει ο χαρακτήρας του. Θέλαμε ο ηθοποιός να ενδιαφέρεται περισσότερο για το τι συμβαίνει μπροστά του παρά για το ποια είναι η επόμενη ατάκα του.

Το μπιλιάρδο είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, υπομονής και ακρίβειας. Σε ποιο βαθμό λειτουργεί για εσάς ως μεταφορά της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των σχέσεων; Μήπως τελικά οι άνθρωποι είμαστε πολύ πιο προβλέψιμοι απ’ όσο πιστεύουμε;

Στο μπιλιάρδο ο παίκτης, πριν ακόμη εκτελέσει την πρώτη του στεκιά, έχει φανταστεί την εξέλιξη της παρτίδας. Έχει ένα πλάνο. Βέβαια, έχει πλάνο και ο απέναντί του! Κάπως έτσι συμβαίνει και με τους ήρωες του έργου. Ο καθένας έχει τα δικά του όνειρα και προσπαθεί να τα πραγματοποιήσει, συχνά εις βάρος των ανθρώπων που θα ήθελε να έχει δίπλα του. Κι εδώ υπάρχει μια αντίφαση που με γοητεύει ιδιαίτερα. Πόσο εύκολα, στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε κάτι που αγαπάμε, φερόμαστε εγωιστικά. Και πόσο δύσκολα αναγνωρίζουμε τη δική μας ευθύνη όταν τελικά το χάνουμε.

Ως συγγραφέας και σκηνοθέτης του έργου, υπάρχει κάποια σκηνή ή κάποια στιγμή που, ακόμη και μετά από τόσες παραστάσεις, εξακολουθεί να σας συγκινεί ή να σας εκπλήσσει;

Δεν θα ξεχώριζα κάποια συγκεκριμένη σκηνή. Με συγκινούν περισσότερο κάτι μικρές στιγμές που σου θυμίζουν πόσο ανάγκη έχουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι ο ένας τον άλλον, κι ας κάνουν ό,τι μπορούν για να τα χαλάσουν. Και παρόλο που γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία, εξακολουθεί να με εκπλήσσει η ευκολία με την οποία παρασύρουν ο ένας τον άλλον και παρασύρονται οι ίδιοι, ξεπερνώντας συχνά τα ηθικά τους όρια. Αυτό είναι και το ωραίο με το θέατρο. Να ανακαλύπτεις, μέσα από τους ηθοποιούς, πράγματα που δεν είχες σκεφτεί ούτε όταν έγραφες το έργο!

Ποιος είναι ο πιο απρόσμενος θεατής που σας έχει πει ότι το αγάπησε;

Θα ξεχώριζα μάλλον εκείνους που μας είπαν πως ήταν η πρώτη φορά που πήγαιναν στο θέατρο. Και το ωραίο δεν ήταν μόνο ότι ενθουσιάστηκαν με την παράσταση, αλλά και ότι ήθελαν πλέον να δουν κι άλλες. Αυτό μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά.

Info:

Παίζουν: Σωτήρης Δούβρης, Μιχάλης Καλιότσος, Γιάννης Σέρρης

Πού: Θέατρο Nous – Creative Space Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 112 51 Τηλέφωνο: 21 0823 7333

Πότε: Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00