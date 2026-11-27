Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η νέα δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2026.

Αναδείχθηκαν συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί, οι οποίοι μοιράζονται χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 900.000 ευρώ, με έναν υπερτυχερό να κερδίζει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να αναζητήσουν τους λαχνούς τους στην επίσημη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκονται ανάμεσα στους νικητές του μήνα.

Η κατανομή των χρηματικών επάθλων

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της μηνιαίας φορολοταρίας, το συνολικό ποσό των 900.000 ευρώ κατανέμεται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες νικητών.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος τυχερός λαχνός εξασφαλίζει το κορυφαίο έπαθλο των 50.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν πέντε τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας.

Παράλληλα, πενήντα φορολογούμενοι κερδίζουν από 5.000 ευρώ, την ώρα που η μεγαλύτερη δεξαμενή νικητών αφορά πεντακόσιους τυχερούς λαχνούς, οι οποίοι αποδίδουν από 1.000 ευρώ στους κατόχους τους.