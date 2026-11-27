Στη σύλληψη ενός 17χρονου για δύο κλοπές οχημάτων στη Νότια Κέρκυρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, περνώντας παράλληλα χειροπέδες και στους δύο γονείς του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Το χρονικό των κλοπών

Ειδικότερα, ο 17χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε κλέψει δύο οχήματα σε διαφορετικές περιπτώσεις από περιοχές της Νότιας Κέρκυρας, κατά το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της 23ης Νοεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου.

Εντοπίστηκαν τα οχήματα – Χειροπέδες στους γονείς

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και τα δύο κλεμμένα οχήματα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι δύο γονείς του ανήλικου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στον εισαγγελέα ο ανήλικος

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας, ενώ ο 17χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.