Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης των πολιτών το 2027, εφόσον δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84.

Αναγνωρίζοντας ότι οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελεί διαρκή κυβερνητική προτεραιότητα.

Νέα μέτρα το 2027, φοροελαφρύνσεις και έλεγχοι για την ακρίβεια

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως «όσα μέτρα και να πάρουμε, αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τα τελευταία», εξηγώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο μέσω της αύξησης των κρατικών εσόδων χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών:

Προϋπολογισμός 2027 και φορολογία: Θα περιλαμβάνει τις ήδη ψηφισμένες και ανακοινωμένες παρεμβάσεις με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, με ειδική αναφορά στους τρίτεκνους και τους αγρότες, για τους οποίους προβλέπεται μηδενισμός του σχετικού φόρου μέχρι τις 20.000 ευρώ , ενώ αν προκύψουν επιπλέον έσοδα χωρίς υπέρβαση των ευρωπαϊκών ορίων δαπανών, θα εξεταστούν νέες μόνιμες παρεμβάσεις. Παράλληλα, θα συνεχιστούν τα έκτακτα μέτρα όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Ακρίβεια και αγορά: Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν διεκδικεί το αλάθητο, αλλά συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους. «Οι επιχειρήσεις για την κυβέρνηση αυτή και για τον δικό μας πολιτικό χώρο δεν είναι εχθροί, είναι σύμμαχοι», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι τα πρόστιμα αφορούν όσους παραβαίνουν τους κανόνες και ότι η προστασία των καταναλωτών είναι πρώτο μέλημα.

Επενδύσεις και χρέος: Επισήμανε ότι την τελευταία επταετία οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 95% (έναντι 5% στην Ευρώπη), ανερχόμενες από το 10% στο 17,5% του ΑΕΠ, ενώ προτεραιότητα παραμένει η μείωση του δημόσιου χρέους και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι υποθέσεις Χατζηγιαννάκη και Λιάκου

Αναφερόμενος στις υποθέσεις Χατζηγιαννάκη και Λιάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» στην πολιτική, διαχωρίζοντας την επαγγελματική δραστηριότητα συγγενών από την προσωπική επιχειρηματική εμπλοκή πολιτικού στελέχους.

Όπως σημείωσε, στην περίπτωση Χατζηγιαννάκη προέκυψαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στοιχεία για συμβάσεις εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος, γεγονός που οδήγησε σε ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ., επικρίνοντας παράλληλα τον Αλέξη Τσίπρα για διαφορετική στάση στις δύο υποθέσεις. Για τον υφυπουργό Λιάκο, διευκρίνισε ότι έγινε σύσταση να ανασταλεί η σχετική δραστηριότητα συγγενικών του προσώπων όσο διαρκούν τα καθήκοντά του στο υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να αποφευχθεί έμμεση σύγκρουση συμφερόντων.

Έτοιμη η ρύθμιση για τις ραδιοφωνικές άδειες

Στο μέτωπο των μέσων ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η εσωτερική διαβούλευση για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών και το νομοσχέδιο είναι έτοιμο να εισαχθεί σε προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο, εξηγώντας ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στην ολοκλήρωση του χάρτη συχνοτήτων και την επίλυση τεχνικών θεμάτων και αλληλοεπικαλύψεων.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι θα υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη για τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και τους εργαζομένους τους, τονίζοντας πως «η θέση κάθε εργαζομένου θα είναι διασφαλισμένη», καθώς και ότι η αδειοδότηση θα παραμείνει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).