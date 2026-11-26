Tη συγκίνησή της εξέφρασε η Πρέσβης του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι για τη συνάντηση που πραγματοποίησε την Πέμπτη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο υπογραμμίζοντας ότι αποδέχθηκε την πρότασή του να επισκεφθούν από κοινού τόπους Χριστιανικής κληρονομιάς.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στο Ισραήλ και να μιλήσουμε μαζί για τη σημασία αυτών των ιερών και ιστορικών τόπων. Για τους δύο αρχαίους λαούς μας, αποτελούν θεμέλια της μνήμης, της ταυτότητας και της πίστης μας. Ο σεβασμός με τον οποίο τους περιβάλλουμε και η φροντίδα για τη διαφύλαξή τους από γενιά σε γενιά αποτελούν μέρος της δύναμης που μας έχει διατηρήσει ζωντανούς στο πέρασμα των χιλιετιών,» είπε η κ. Γιανάι σε δήλωσή της μετά τη συνάντησή της με τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Η Πρέσβης του Ισραήλ είπε ότι την εντυπωσίασε η αξιοπρέπειά του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, αλλά και το έργο που έχει επιτελέσει στα ορφανά παιδιά και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με την ίδρυση ορφανοτροφείων, την ανάπτυξη προγραμμάτων αναδοχής και τη δημιουργία κέντρων για παιδιά με ειδικές ανάγκες. «Τα λόγια έμοιαζαν ανεπαρκή για να εκφράσω τον θαυμασμό μου για έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτό το έργο, με τόση συμπόνια και ανθρωπιά. Στη συνέχεια, μου διηγήθηκε ότι, πριν αφιερώσει τη ζωή του στην Εκκλησία, υπήρξε εκπαιδευτικός. Ανάμεσα στους αγαπημένους και πιο διακεκριμένους μαθητές του ήταν Εβραίοι. Μίλησε γι’ αυτούς με μεγάλη στοργή και μου είπε ότι με ορισμένους διατηρεί επαφή μέχρι και σήμερα. Με συγκίνησε βαθιά ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε για τους παλιούς μαθητές του, αλλά και για τη σημαντική θέση των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα,» είπε η Πρέσβης του Ισραήλ και ανέσυρε μνήμες από τους γονείς της, οι οποίοι, όπως τόνισε, επίσης είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην εκπαίδευση και τη στήριξη των παιδιών.

Η κ. Γιανάι μίλησε στον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την ανατροφή της σε μια ορθόδοξη εβραϊκή οικογένεια, από όπου έμαθε, όπως είπε, να σέβεται τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους ανθρώπους που αφιέρωναν τη ζωή τους στην πίστη τους.

«Συζητήσαμε για την ευθύνη προστασίας των εβραϊκών κοινοτήτων και για το πώς τα μέλη τους ζουν με ασφάλεια, τηρώντας τις παραδόσεις τους ανοιχτά και με υπερηφάνεια. Του είπα ότι, ως Πρέσβης του Ισραήλ, αναγνωρίζω και εκτιμώ τον σεβασμό που επιδεικνύει η Ελλάδα στις εβραϊκές κοινότητές της, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τόσο της ιστορίας της χώρας όσο και της σύγχρονης ζωής της,» είπε η κ. Γιανάι.