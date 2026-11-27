Τη μετονομασία του «Ιδρύματος Κλέων Τσέτης» σε «Ίδρυμα Σόνια & Κλέων Τσέτης», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επιστημονικής Έρευνας & Πολιτισμού, ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη, επίτιμη διδάκτωρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του αντιπροέδρου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνου Τσιούφη, του Προέδρου της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) Σωτήρη Θεοχάρη και του Διευθυντή της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» Αλέξανδρου Στρατηγού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τέσσερις νέες υποτροφίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευση του Ιδρύματος στην ενίσχυση της νέας γενιάς επιστημόνων, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη φαρμακοβιομηχανία, με γνώμονα τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη:

«Η μητέρα μου, Σόνια, έφυγε από κοντά μας τον περασμένο Μάρτιο, πλήρης ημερών, στηρίζοντας ουσιαστικά αλλά αφανώς, σε όλη την πορεία της, το όραμα του πατέρα μου, ιδρυτή του Ομίλου μας, και μετέπειτα τη δική μου πορεία, δείχνοντάς μου εμπιστοσύνη στα βήματα που ήθελα να ακολουθήσω.

Με τη βοήθεια όλων σας, όλου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, και τη συμβολή των συνεργατών μου, καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν όμιλο με ηγετική παρουσία όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς, με καθιερωμένα φαρμακευτικά προϊόντα με ονοματεπώνυμο.

Το Ίδρυμα, που πλέον θα φέρει και το όνομά της, σύντομα θα αποκτήσει νέες εγκαταστάσεις, όπου θα δημιουργήσουμε πρότυπα εργαστήρια. Πρόθεσή μας είναι να δώσουμε στέγη και όραμα στους νέους ερευνητές του τόπου μας που επιτελούν πρωτότυπο ερευνητικό έργο, ώστε να μπορούν να μετουσιώνουν τις ερευνητικές τους ανησυχίες σε πράξη, χωρίς να επιβαρύνονται με δυσβάσταχτα έξοδα, καθώς και να προσφέρουμε στέγη και ερευνητικό εξοπλισμό σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ναι, είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη να παραμένουμε άνθρωποι και να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη – στην κοινωνία, αλλά και στην επιστήμη».

Το Ίδρυμα που συστάθηκε το 2017 με πρωτοβουλία της Ιουλίας Τσέτη και της αδελφής της Ειρήνης, στη μνήμη του πατέρα τους Κλέωνα Τσέτη, τιμά πλέον και μέσα από την ονομασία του τη μνήμη της μητέρας τους, Σόνιας Παπανικολάου Τσέτη.

Δυναμική επιστήμονας και δραστήρια επιχειρηματίας, η Σόνια Παπανικολάου Τσέτη, απόφοιτη της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συμφοιτήτρια του Κλέωνα Τσέτη, διατηρούσε δύο φαρμακεία στην Άρτα, τα οποία αποτέλεσαν για δεκαετίες σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Με την επιστημονική της κατάρτιση, το επιχειρηματικό της ένστικτο, τη γενναιοδωρία και το δημιουργικό της πνεύμα, υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα, πολύτιμη συνοδοιπόρος του Κλέωνα Τσέτη από τα πρώτα βήματα της καινοτόμου φαρμακευτικής -και μετέπειτα και επιχειρηματικής- δραστηριότητάς του.

Σύγχρονες προκλήσεις και νέες προοπτικές στη Δερματολογία

Στο επιστημονικό σκέλος της εκδήλωσης, αναδείχθηκαν οι σύγχρονες εξελίξεις στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία, μέσα από τρεις ομιλίες εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κωνσταντίνος Λιοπύρης, Εντεταλμένος Διδάσκων της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, ανέπτυξε το θέμα «Η Δερματολογία – Αφροδισιολογία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ενώ η Έφη Σουρά, Επίκουρη Καθηγήτρια της ίδιας Κλινικής, επικεντρώθηκε στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο πεδίο της επικοινωνίας, με θέμα «Η Δερματολογία – Αφροδισιολογία στην εποχή της επικοινωνίας και των social media». Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχε επίσης η Βλάσια Αρώνη, Χημικός, MSc, από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της InterMed, με θέμα «Επιστήμη, ποιότητα και βιωσιμότητα στην ανάπτυξη σύγχρονων δερμοκαλλυντικών προϊόντων».

Τρεις υποτροφίες σε επιστήμονες στον τομέα της Δερματολογίας

Στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης του Ιδρύματος για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και την ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού, απονεμήθηκαν τρεις υποτροφίες στους ειδικευόμενους ιατρούς, υποψηφίους διδάκτορες Δερματολογίας της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Γεώργιο Θεοχάρη, Ιωάννα Πάσχου και Δώρα Ζαφειροπούλου.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής Δερματολογίας και Διευθυντής της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αλέξανδρος Στρατηγός, ευχαριστώντας την Πρόεδρο του ΟΦΕΤ για τη διαρκή υποστήριξή της στην επιστημονική κοινότητα και σε πληθώρα ερευνητικών έργων.

Υποτροφία στη μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε η απονομή της υποτροφίας στη μνήμη της φοιτήτριας Φαρμακευτικής Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, καθώς η εκδήλωση συνέπεσε με τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που είναι η 25η Νοεμβρίου.

Η υποτροφία, είναι αφιερωμένη στη μνήμη της νεαρής φοιτήτριας που δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021, η οποία είχε φοιτήσει κοντά στην αείμνηστη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Ιωάννα Ανδρεάδου, απονέμεται κάθε χρόνο σε φοιτήτρια ή φοιτητή που δραστηριοποιείται στην έρευνα των Επιστημών Υγείας, με έμφαση στον τομέα της Φαρμακολογίας.

Φετινή υπότροφος είναι η Αγγελική Χουστουλάκη, υποψήφια διδάκτωρ Φαρμακευτικής, της οποίας τη διδακτορική διατριβή επέβλεπε επίσης η Καθηγήτρια Ιωάννα Ανδρεάδου, που διετέλεσε και επιστημονική σύμβουλος του Ιδρύματος Κλέων Τσέτης.

Μέσα από τη συγκεκριμένη υποτροφία, το Ίδρυμα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς, στηρίζοντας τα όνειρα και τις επιστημονικές φιλοδοξίες νέων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει τη συλλογική ευθύνη για την εξάλειψη κάθε μορφής έμφυλης βίας και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας, ασφάλειας και σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

«Είναι πολύ σημαντικό να στέλνουμε ένα μήνυμα ως κοινωνία, ότι τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα δεν τα ξεχνάμε, αλλά αποτελούν πάντα αφορμή να σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε ως κοινωνία για να βελτιωθούμε ουσιαστικά – γιατί η βία κατά των γυναικών, δυστυχώς, αυξάνεται και δεν εκλείπει», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συγχαίροντας την Πρόεδρο του ΟΦΕΤ για την πρωτοβουλία της και υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή του Ομίλου Τσέτη στη δημόσια υγεία.