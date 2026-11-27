Κοινή βραδινή έξοδο στο Μέγαρο Μουσικής πραγματοποίησαν η Κατερίνα Λιόλιου και ο σύντροφός της, Χάρης Παπατζανής, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τρυφερά στιγμιότυπα ανάμεσά τους. Οι δυο τους εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά και δείχνοντας να απολαμβάνουν τη βραδιά χωρίς να επηρεάζονται από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο Χάρης Παπατζανής, εκτός από σύντροφος της τραγουδίστριας, είναι και ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό της σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς έχει αναλάβει τον ρόλο του μάνατζέρ της. Η σχέση τους συνδυάζει, λοιπόν, την προσωπική ζωή με την κοινή επαγγελματική πορεία, με τους δυο τους να μοιράζονται σημαντικές στιγμές και εκτός σκηνής.

Εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν και οι στυλιστικές τους επιλογές. Η Κατερίνα Λιόλιου διατήρησε τη θηλυκότητα και τη δυναμική αισθητική που τη χαρακτηρίζει, ενώ ο Χάρης Παπατζανής κινήθηκε σε ένα κομψό και προσεγμένο ύφος.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Κατερίνα Λιόλιου: Η ανατρεπτική της εμφάνιση στο MadWalk 2026 με βέλη στην πλάτη και ουλές στο πρόσωπο