Μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένη στην κατάψυξη του ψυγείου, εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι ενός 43χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) στην περιοχή της Τούμπας.

Ο 43χρονος επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών τον υπέβαλαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μεταλλικό πτυσσόμενο γκλοπ.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες, την ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, η ποσότητα των οποίων δεν ήταν δυνατόν να ζυγιστεί, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.050 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.