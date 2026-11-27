Για τα εγκαίνια της ολοκαίνουριας μπουτίκ, ο οίκος Maison Maïssa Parfums Paris ανέθεσε την τελευταία αρωματική δημιουργία του συγγενικού οίκου Maison Cataliya σε έναν αληθινό καλλιτέχνη:

Ο Antoine Lie, διάσημος αρωματοποιός και “πατέρας” πασίγνωστων οσφρητικών συνθέσεων εμπνέεται από έναν ιστορικό τόπο.

Η μεσογειακή φύση αγκαλιάζει έναν υπέροχο ναό στη γη της Αλγερίας και δένει το λιβάνι με την αλμύρα της θάλασσας για να γεννηθεί το Notre Dame d’ Afrique.

Οι Perfumeholics έχουν την τιμή να υποδεχθούν πρώτοι στην Ελλάδα ένα αληθινό κόσμημα μέσα στον πιο γιορτινό μήνα του χρόνου.

Οι πιστοί τους φίλοι, μπορούν πάντα να διαλέξουν το επόμενο signature scent τους ανάμεσα σε αμέτρητες επιλογές.

Επίσης, πέραν των αερινών Folia Paris που ταξίδεψαν από το Perfume Week Paris την περασμένη άνοιξη στον αρωματικό ναό της οδού Αιόλου, πριν από την αλλαγή του χρόνου θα καταφθάσει άλλο ένα λαχταριστό brand, που θα συντροφεύει τους απανταχού Perfumeholics κάθε στιγμή της μέρας.

Όπως κάθε μέρα από το 2019, είστε ευπρόσδεκτοι για δοκιμές, νέες προτάσεις αλλά & συναντήσεις με άλλους λάτρεις των αρωμάτων στο σπίτι των Perfumeholics.

Αιόλου 102 εντός στοάς

2111157083

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