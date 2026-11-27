Ένα εξοργιστικό βίντεο φέρνει στη δημοσιότητα το tempo24 αναφορικά με τη σύλληψη ενός άνδρα στην Αχαΐα για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το πρωί της Πέμπτης (26/11) είχε δέσει με σχοινί ένα γαϊδουράκι στο πίσω μέρος αγροτικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, προκειμένου να το μεταφέρει σε στάβλο σε άλλο χωριό της περιοχής, διανύοντας μεγάλη απόσταση.

Το επίμαχο βίντεο

Ο δράστης συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (26/11) σε χωριό του Ερυμάνθου από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά μετά από καταγγελία πολίτη.

ΠΗΓΗ: tempo24.news