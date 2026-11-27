Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Kymco παρουσίασε στις αρχές Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης του Μιλάνου, τρία νέα μοντέλα, το κάθε ένα εξ αυτών με τον δικό του προορισμό, τον δικό του χαρακτήρα, τη δική του φιλοσοφία.

Τρία μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, αστικές, πολυχρηστικές, τουριστικές και φυσικά στοχεύουν σε ξεχωριστές κατηγορίες αναβατών.

Το μικρό Agility III 50 που κάνει τις μετακινήσεις στο κλεινόν άστυ πολύ πιο εύκολες και οικονομικές.

Το πολυτελές Maxi GT X-Town S 350 που προσφέρει δυνατότητες σε κάθε συνθήκη, ακόμα και τουριστική.

Τέλος, το σκληροτράχηλο Adventure CV-X45 είναι αυτό που θα μοιράσει απλόχερα συγκινήσεις εντός και εκτός δρόμου.

Kymco CV-X45 – Adventure scooter

Το νέο CV-X45 είναι ένα αντισυμβατικό crossover, εξοπλισμένο με έναν τελείως νέο κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, τελική μετάδοση με αλυσίδα, αλουμινένιο ψαλίδι και πλαίσιο επηρεασμένο από αυτά των μοτοσυκλετών, διατηρώντας παράλληλα το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν τα scooter.

Το Kymco CV-X45 ξεφεύγει από την τυπική διάταξη και τις αναλογίες ενός scooter, υιοθετώντας μια σχεδίαση του θυμίζει μοτοσυκλέτες τύπου ράλι.

Στην καρδιά του CV-X45 βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος κινητήρας 427 κ.εκ., υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος με απόδοση 34,4 ίππων στις 7.500 σ.α.λ. και 40Nm ροπής στις 5.000,

Η απόδοση της ισχύος ελέγχεται μέσω ενός συστήματος «ride-by-wire» (ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού) με τρεις χαρτογραφήσεις κινητήρα: Rain, Power και «Power with ABS Rear Off.

Την τελική μετάδοση έχει αναλάβει μια αλυσίδα, ένα χαρακτηριστικό που υπογραμμίζει την τεχνική φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του μοντέλου.

Το τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός, συγκρατείται από διπλή τιμονόπλακα, ενώ πίσω συναντάμε ένα αμορτισέρ με σύστημα μοχλισμού και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου

Στα φρένα βρίσκουμε δύο κυματιστούς δίσκους εμπρός με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες και ένα δίσκο πίσω με δικάναλο ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης στον πίσω τροχό.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί, cruise control και έγχρωμη οθόνη TFT.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θα χαρακτηρίζαμε το νέο CV-X45 ως μια σύγχρονη και υψηλής τεχνολογίας “σκουτερομοτοσυκλέτα” Αdventure.

Kymco X-Town S 350 – Gran Turismo Maxi Scooter

Το νέο GT scooter της Kymco συνδυάζει την τεχνική βάση του Downtown GT με ένα πιο δυναμικό στυλ, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και πρακτικότητα ενός scooter καθημερινής χρήσης

Με το νέο X-Town S 350 η Kymco, μέσα από ένα σχεδιασμό που συνδυάζει λειτουργικότητα, τεχνολογία και μια πιο σπορ αισθητική, προσπαθεί να επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των Gran Turismo scooter .

Το πλαίσιο είναι τελείως νέο και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ άνεσης και σταθερότητας.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δισκόφρενα και στους δύο τροχούς, τα οποία υποστηρίζονται από σύστημα ABS, ενώ ένα σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί, προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

Την κίνηση του νέου X-Town S 350 φροντίζει ένας μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας 321 κ.εκ. Euro5+ με τέσσερις βαλβίδες και υγρόψυξη που αποδίδει μέγιστη ισχύ 27,9 ίππων στις 7.000 σ.α.λ. και ροπή 30,8Nm στις 5.500.

Στο κέντρο του πίνακα οργάνων δεσπόζει μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT 7” υψηλής ευκρίνειας και το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) επιτρέπει την λειτουργία του με το κλειδί στην τσέπη.

Υπάρχουν δύο αποθηκευτικοί χώροι στην ποδιά και χώρος κάτω από τη σέλα για ένα full-face κράνος και ένα ανοιχτού τύπου (jet), ενώ ζελατίνα είναι ρυθμιζόμενη.

Kymco Agility III 50

Με το Agility III 50 η Kymco παρουσιάζει τη δική της πρόταση για την αστική μετακίνηση, ένα συμπαγές και λειτουργικό scooter σχεδιασμένο να προσφέρει όλα τα απαραίτητα για τις καθημερινές διαδρομές.

Το μοντέλο του 2027 εξελίσσει την αισθητική των αστικών scooter υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη και μοντέρνα εμφάνιση με το επανασχεδιασμένο εμπρός μέρος και το νέο προβολέα LED με φώτα ημέρας (DRL).

Το επίπεδο δάπεδο παραμένει βασικό στοιχείο της σχεδίασης, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και διευκολύνοντας την επιβίβαση και την αποβίβαση.

Το νέο Agility III 50 τροφοδοτείται από έναν τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 50 κ.εκ. Euro 5+ με απόδοση 3,3 ίππων στις 7.000 σ.α.λ. και ροπή 3,4Nm στις 6.500.

Χάρη στην οικονομία του τετράχρονου κινητήρα και του ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 5 λίτρων η αυτονομία του ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα.

Με βάρος (πλήρες υγρών) μόλις 97 κιλά και ύψος σέλας μόλις 780 χιλιοστά, το νέο Agility III 50 είναι σχεδιασμένο για ευκολία στον χειρισμό.

Η χρηστικότητα είναι εξαιρετικά βελτιωμένη χάρη την ύπαρξη μεγάλου αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα, κεντρικού και πλαϊνού σταντ και γάντζου στην ποδιά και σχάρας αποσκευών.