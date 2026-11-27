Στα 1,66 εκατομμύρια εκατόλιτρα διαμορφώνεται η εκτίμηση για την ελληνική οινοπαραγωγή του 2026, κινούμενη περίπου στα περσινά επίπεδα, αλλά κατά 8% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από δύο όψεις: οι χειμερινές και ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις αναπλήρωσαν σε σημαντικό βαθμό τα υδατικά αποθέματα έπειτα από διαδοχικές περιόδους ανομβρίας, ενώ η απουσία παρατεταμένων καυσώνων στις περισσότερες ζώνες επέτρεψε μια ομαλή, σταδιακή ωρίμανση των σταφυλιών.

Ωστόσο, τα ακραία τοπικά φαινόμενα, με προεξάρχοντες τους όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς στην Πελοπόννησο και τους θυελλώδεις ανέμους στη Σαντορίνη, δημιούργησαν τεράστιες ανισότητες στις αποδόσεις ανά περιοχή.

Το «χτύπημα» του παγετού στην Πελοπόννησο

Στη Μαντινεία, οι παγετοί της 3ης και 4ης Μαΐου, με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως τους -4°C, έπληξαν πάνω από το 90% των αμπελώνων του οροπεδίου, προκαλώντας μείωση της παραγωγής κατά 60%–70%, παρά τα 1.009,5 χιλιοστά βροχής που καταγράφηκαν ετησίως.

Παρά τη μειωμένη ποσότητα, το Μοσχοφίλερο που τρυγήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έδωσε υγιείς, μικρές ράγες με πλούσια αρώματα και καλή οξύτητα, με την τιμή του σταφυλιού να κινείται στα 0,75 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχο σκηνικό επικράτησε και στη Νεμέα, όπου ο παγετός στις 4–5 Μαΐου (-2°C) κατέστρεψε κατά 80%–100% τα πεδινά αμπελοτεμάχια, οδηγώντας σε συνολική απώλεια 30% για τη ζώνη, την ώρα που τα αμπέλια που διέφυγαν τον κίνδυνο σημείωσαν αύξηση 15%.

Με 643,4 χιλιοστά βροχής, υψηλές θερμοκρασίες τον Ιούλιο που άγγιξαν τους 40,3°C και τοπικές προσβολές από ωίδιο και περονόσπορο, το Αγιωργίτικο συγκομίστηκε από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου με αποδόσεις 500–1.200 κιλών ανά στρέμμα, προσφέροντας εξαιρετικό χρώμα και δομή.

Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, οι ισορροπίες διέφεραν αισθητά. Στην Αχαΐα ο παγετός επηρέασε αμπελώνες σε υψόμετρο 700–900 μέτρων, ωστόσο η Αιγιάλεια κατέγραψε αυξημένες αποδόσεις σε έναν μακρύ τρύγο από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ στα Καλάβρυτα οι βροχές απέτρεψαν την υδατική καταπόνηση.

Στην Ηλεία η παραγωγή υποχώρησε ελαφρά με αναβαθμισμένη ποιότητα, ενώ η Μονεμβασιά πήρε βαθιά ανάσα με αύξηση 30%–40% έπειτα από δύο δύσκολες χρονιές, ευνοημένη από τις φθινοπωρινές βροχοπτώσεις.

Ανάκαμψη σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία

Στη Βόρεια Ελλάδα, το Αμύνταιο δέχθηκε πλήγμα 10% στο Ξινόμαυρο από το χαλάζι του Ιουνίου, αλλά ο τρύγος μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ανέδειξε συμπυκνωμένα Chardonnay και Ασύρτικα, καθώς και Ξινόμαυρα με μεγάλες προοπτικές παλαίωσης.

Στη Νάουσα οι αποδόσεις παρουσίασαν διακυμάνσεις από -20% έως +15% ανά αμπελώνα, δίνοντας φρουτώδη Ξινόμαυρα με ώριμες τανίνες, ενώ Γουμένισσα και Πέλλα διατήρησαν υψηλά και σταθερά επίπεδα αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς στη Χαλκιδική τα 230 χιλιοστά βροχής του πρώτου διμήνου και τα 101 του Απριλίου οδήγησαν σε σχεδόν διπλασιασμό της παραγωγής, ενώ στην Επανομή οι ερυθρές ποικιλίες ενισχύθηκαν και λόγω νέων φυτεύσεων.

Στη Δράμα οι αποδόσεις έφτασαν έως τα 500 κιλά ανά στρέμμα στις ορεινές θέσεις, στην Καβάλα τα 463 χιλιοστά χειμερινών βροχών έδωσαν αρωματικά λευκά και βαθύχρωμα ερυθρά, ενώ στο Μέτσοβο συγκομίστηκαν 280–300 κιλά ανά στρέμμα.

Εντυπωσιακή ανάκαμψη κατέγραψε η Θεσσαλία, με την Ελασσόνα να αυξάνει την παραγωγή της κατά 20% και τους παραγωγούς στα Μετέωρα να κάνουν λόγο για μία από τις κορυφαίες εσοδείες Λημνιώνας της δεκαετίας.

Στο Μουζάκι Καρδίτσας, έπειτα από τρία δύσκολα έτη, σημειώθηκε τοπική εκτόξευση κατά 180%, με αποδόσεις 1.300–1.400 κιλών ανά στρέμμα και έως 2.000 κιλά σε νεότερες φυτεύσεις Macabeo και Ντεμπίνας, αν και οι ακραίες θερμοκρασίες του Αυγούστου (40–43°C) έριχναν ραγδαία την οξύτητα, επιβάλλοντας νυχτερινό τρύγο.

Στη Στερεά Ελλάδα, Λοκρίδα και Βοιωτία σημείωσαν μικρές αυξήσεις, στον Κιθαιρώνα οι βροχές του Σεπτεμβρίου άφησαν ποσότητες ατρύγητες, ενώ στα Μεσόγεια, παρά τα 686 χιλιοστά βροχής, ορισμένοι αμπελώνες απέδωσαν μόλις το 65% του μέσου όρου δεκαπενταετίας.

Τα ρεκόρ των Κυκλάδων και η δοκιμασία της Σαντορίνης

Στον νησιωτικό χώρο, η Πάρος πανηγύρισε αύξηση 40%–60% σε ποικιλίες όπως η Μαλαγουζιά, το Ασύρτικο και η Μανδηλαριά, ενώ στην Τήνο τα 610 χιλιοστά χειμερινής βροχής έφεραν αυξήσεις από 50% έως και τριπλασιασμό της παραγωγής.

Στον αντίποδα, η Σαντορίνη βίωσε ακόμη μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, καθώς τα 310–320 χιλιοστά βροχής δεν αρκούσαν για να καλύψουν το χρόνιο υδατικό έλλειμμα και οι άνεμοι έντασης έως 9 μποφόρ προκάλεσαν απώλειες έως 50% στην ανθοφορία.

Η συγκομιδή περιορίστηκε στους 480 τόνους σταφυλιών, με το Ασύρτικο πάντως να διατηρεί αναλλοίωτα την οξύτητα και τον ορυκτό του χαρακτήρα.

Στη Σάμο η παραγωγή ενισχύθηκε με εξαιρετικούς οιωνούς για το Μοσχάτο, ενώ στην Κεφαλονιά οι ορεινοί αμπελώνες αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις ζημιές έως 60% που προκάλεσε ο παγετός της 6ης Μαΐου στην πεδινή Ρομπόλα.

Στην Κρήτη, ο Αλίκαμπος Χανίων είδε αύξηση 15%–25% στα ξερικά αμπέλια και το Ηράκλειο τοπική άνοδο 25% με δεκαπενθήμερη καθυστέρηση στον τρύγο, σε ένα περιβάλλον όπου η έλλειψη εργατικών χεριών παρέμεινε οξύ πρόβλημα.

Πιέσεις στις τιμές και το στοίχημα της αγοράς

Στο μέτωπο των τιμών, ο ΣΕΟ καταγράφει ελαφρά υποχώρηση με σημαντικές διακυμάνσεις: το Ασύρτικο διατήρησε τις υψηλές του τιμές πανελλαδικά, ενώ πιέσεις προς τα κάτω σημειώθηκαν σε περιοχές όπως η Ηλεία και το Ηράκλειο λόγω περιορισμένης ζήτησης.

Παρά τη δεδομένη ποιοτική υπεροχή της εσοδείας του 2026, αμπελουργοί και οινοποιεία βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διπλή πρόκληση της κάμψης στην παγκόσμια κατανάλωση κρασιού και του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες της εστίασης, της φιλοξενίας και του εμπορίου, εντός και εκτός συνόρων, να στηρίξουν έμπρακτα το ελληνικό κρασί, αναδεικνύοντας τις γηγενείς ποικιλίες και τη μοναδική ταυτότητα κάθε αμπελουργικής ζώνης.