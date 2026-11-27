του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Marc Márquez σήκωσε μια πινακίδα στην Βαλένθια, ανακοινώνοντας ζωντανά ότι αποσύρεται από το MotoGP.

Ο Marc Márquez αποχωρεί από την ενεργό αγωνιστική δράση! Ο τελευταίος του Αγώνας στο MotoGP θα είναι αυτός της Βαλένθιας.

Ο Ισπανός δήλωσε ότι θα μιλήσει αναλυτικότερα αργότερα, ενώ στο γκαράζ της Ducati επικράτησε συγκίνηση, με τα μέλη της ομάδας να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια πραγματικά απίστευτη χρονική στιγμή, καθώς ο Márquez μόλις κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, έχοντας ωστόσο αφήσει το τελευταίο διάστημα αρκετές ενδείξεις ότι ενδέχεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

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