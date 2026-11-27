Ως μέσο πίεσης για την οικειοθελή αποχώρηση μεταναστών από την Ευρώπη παρουσίασε ο Θάνος Πλεύρης τον σχεδιαζόμενο κόμβο επιστροφής στη Ρουάντα, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση με τη βουλεύτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. «Δεν σημαίνει ότι επειδή έφτασες εδώ, θα κατσικωθείς στην Ελλάδα», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπερασπιζόμενος την κοινή πρωτοβουλία πέντε ευρωπαϊκών χωρών.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλεύτριας, ο υπουργός αναγνώρισε ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο «δεν λύνεται το πρόβλημα στον απόλυτο βαθμό», υποστήριξε όμως ότι αποτελεί «ισχυρό όπλο πίεσης». Η Μαρία Κομνηνάκα κατήγγειλε από την πλευρά της την αναγκαστική μεταφορά ανθρώπων σε τρίτες χώρες, κάνοντας λόγο για «σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης» και παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, η πρωτοβουλία Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Δανίας και Ολλανδίας αποσκοπεί στη δυνατότητα μεταφοράς μεταναστών σε τρίτη χώρα όταν υπάρχουν δυσκολίες επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνεται «χωρίς να χρειάζεται να ζητήσουμε άδεια από κανέναν», συνδέοντας τον σχεδιασμό με την αποτροπή της παραμονής τους σε ευρωπαϊκό έδαφος.

«Με αυτό τον τρόπο, θα πετύχουμε στους 10 που θα πάμε στη Ρουάντα, άλλοι 100 να αποχωρούν οικειοθελώς και να πηγαίνουν στη χώρα καταγωγής τους και θα δοθεί ένα σαφέστατο μήνυμα ότι πια δεν μπορείτε να εκβιάζετε μία Ευρώπη και συγκεκριμένα την Ελλάδα επειδή γνωρίζετε ότι η διαδικασία επιστροφής είναι πολύ δύσκολη», υποστήριξε.

Περιγράφοντας τις επιλογές που, κατά τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα έχουν όσοι μεταφέρονται στη Ρουάντα, πρόσθεσε: «Έχεις να επιλέξεις εάν θα μείνεις μόνιμα στην Ρουάντα ή εάν θα επιστρέψεις στη χώρα καταγωγής σου. Η απάντηση όμως ότι αφού κατάφερες να φτάσεις στην Ελλάδα, θα κατσικωθείς χωρίς να έχεις κανένα δικαίωμα δεν υπάρχει».

Ο υπουργός επικαλέστηκε επίσης τα γεγονότα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα και την κρίση στον Έβρο το 2020. «Εμείς γεγονότα Θέουτα, δεν θέλουμε να ζήσουμε, και η χώρα μας πήγε να το ζήσει το 2020», είπε.

Απαντώντας στην κριτική της βουλεύτριας του ΚΚΕ, ανέφερε: «Εσείς μιλάτε για δικαίωμα ενός ανθρώπου να έρχεται εδώ και να μην εκτοπίζεται παρά τη θέλησή του. Εμείς μιλάμε για το δικαίωμα των Ελλήνων να μην έρχεται κάποιος εδώ παρά τη θέλησή μας».

Η Μαρία Κομνηνάκα αμφισβήτησε τον ίδιο τον όρο «κόμβος επιστροφής», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μεταφορά ανθρώπων παρά τη θέλησή τους σε χώρες διαφορετικές από εκείνες της καταγωγής τους.

«Όταν ένας άνθρωπος εκτοπίζεται χωρίς τη θέλησή του δεν ονομάζεται κόμβος επιστροφής, ονομάζεται απαγωγή ή εξορία. Αυτά είναι απάνθρωπα, άγρια μέτρα βαρβαρότητας. Νομιμοποιείτε το σκλαβοπάζαρο. Δεν είναι έγκλημα η μετανάστευση για να παίρνετε τέτοια μέτρα αποτροπής», τόνισε.

Κατά τη συζήτηση, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 23%, παρά την πίεση που εξακολουθεί να δέχεται η Κρήτη. Προανήγγειλε, τέλος, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τις λεπτομέρειες του «project Ρουάντα».