Το πράσινο φως στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2027 άναψε πριν από λίγη ώρα η Bundestag, εγκρίνοντάς τον με 317 ψήφους υπέρ έναντι 260 κατά.

Το νέο δημοσιονομικό σχέδιο οδηγεί τον δανεισμό της Γερμανίας σε επίπεδα που προσεγγίζουν το ιστορικό ρεκόρ της πανδημίας, την ώρα που ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ προετοιμάζει ήδη τους πολίτες για ακόμη δυσκολότερες αποφάσεις και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2028.

Εκτόξευση δαπανών και δανεισμού

Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 555,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σύγκριση με το 2026, ενώ οι επενδύσεις διαμορφώνονται στα 61,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός σκαρφαλώνει στα 123 δισεκατομμύρια ευρώ, από 98 δισεκατομμύρια το τρέχον έτος

Ωστόσο, αν συνυπολογιστούν τα δύο ειδικά ταμεία για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, το συνολικό νέο χρέος θα ξεπεράσει τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ — επίδοση που υπολείπεται ελάχιστα μόνο από τα 215,4 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2021, στο αποκορύφωμα της πανδημίας.

Καμπανάκι για το 2028 και «τρύπα» 30 δισ. ευρώ

Απευθυνόμενος στην ολομέλεια της βουλής κατά την τελική συζήτηση, ο Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) ξεκαθάρισε ότι η προετοιμασία του επόμενου προϋπολογισμού για το 2028 θα αποδειχθεί ακόμη πιο απαιτητική, προειδοποιώντας ανοιχτά πως οι πολίτες θα κληθούν να επωμιστούν μέρος του βάρους των επικείμενων μεταρρυθμίσεων, με τη δέσμευση η κατανομή να παραμείνει δίκαιη.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, στον σχεδιασμό του 2028 υπάρχει ήδη δημοσιονομικό κενό 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά την αναβολή της έναρξης αποπληρωμής των δανείων της πανδημίας και του ταμείου της Bundeswehr έως το 2033.

Μάλιστα, εάν διατηρηθεί και μετά το 2027 η μειωμένη φορολογία στην ηλεκτρική ενέργεια, το έλλειμμα αυτό θα διευρυνθεί στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυστηρότερα όρια στις συντάξεις ως αντάλλαγμα για φοροελαφρύνσεις

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών ζήτησε την ταχεία υλοποίηση της συμφωνηθείσας μεταρρύθμισης στη φορολογία εισοδήματος, η οποία προβλέπει ελαφρύνσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ των χαμηλών, των μεσαίων εισοδημάτων και των οικογενειών.

Η προώθηση του μέτρου συνδέεται άμεσα με την άρση του πολύμηνου αδιεξόδου στον κυβερνητικό συνασπισμό γύρω από το ασφαλιστικό. Όπως αποκαλύπτει η Sueddeutsche Zeitung, ο υπουργός Εργασίας Αλεξάντερ Σβάιτσερ κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση που αυστηροποιεί αισθητά τις προϋποθέσεις για πλήρη πρόωρη συνταξιοδότηση στα 45 έτη ασφάλισης, εξαιρώντας από τον υπολογισμό τον χρόνο απασχόλησης σε «mini-jobs», καθώς και τις περιόδους λήψης επιδόματος ανεργίας ή ασθενείας.

Η ρύθμιση αυτή λειτουργεί ως πολιτική γέφυρα απέναντι στη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), στελέχη της οποίας είχαν θέσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού ως απαράβατο όρο για να στηρίξουν τις φοροελαφρύνσεις του Κλινγκμπάιλ, παρά τις αρχικές εισηγήσεις επιτροπών για πλήρη κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης.