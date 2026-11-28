Δεκατέσσερις νεκροί εντοπίστηκαν σε πλοιάριο που μετέφερε περίπου 100 μετανάστες στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπως μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, σε μια περίοδο που η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών πονοκεφαλιάζει τις τοπικές αρχές.

Το συμβάν αναδεικνύει τους κινδύνους μιας εκ των πιο θανατηφόρων μεταναστευτικών διαδρομών παγκοσμίως, λίγες μόλις ώρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής στην Ισπανία, όπου το μεταναστευτικό αναδείχθηκε σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας.

Το πλοιάριο, το οποίο εντοπίστηκε 39 ναυτικά μίλια νότια του νησιού Ελ Ιέρο, ρυμουλκήθηκε προς το λιμάνι Λα Εστάκα.

Οι 84 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με άλλο σκάφος στο λιμάνι Λα Ρεστίνγκα του νησιού, όπου λειτουργούν κέντρο υποδοχής μεταναστών και κινητή ιατρική μονάδα.

Από τον Οκτώβριο, οι μεταναστευτικές ροές προς τα Κανάρια Νησιά έχουν αυξηθεί σημαντικά, φθάνοντας σε ρεκόρ 2.100 ημερησίων αφίξεων στις 25 Νοεμβρίου. Η πλειονότητα αυτών κατέληξε στο Ελ Ιέρο, ένα νησί με πληθυσμό μόλις 11.400 κατοίκων.

«Μεγάλος πόνος και αίσθημα αδυναμίας μπροστά σε αυτήν τη νέα τραγωδία», δήλωσε ο περιφερειάρχης Φερνάντο Κλαβίχο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ζητώντας την παρέμβαση της ισπανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η ανθρωπιστική κρίση δεν ξεκινά στο Ελ Ιέρο, αλλά στις ακτές της Σενεγάλης και της Γκάμπιας, εκεί οφείλουμε να δράσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters