Η κυβέρνηση της Ρώμης ανακοίνωσε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε την Παρασκευή τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρεται, «η Μελόνι εξέφρασε την ανησυχία της ιταλικής κυβέρνησης για την επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στο λιμάνι της Βεγγάζης». Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, η επιχείρηση αυτή «παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης και κινδυνεύει να προκαλέσει την επέκταση της σύρραξης στη Μεσόγειο».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας της προς την Ουκρανία στην όλη πορεία που πρέπει να οδηγήσει σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, αλλά «αποσαφήνισε ότι η στήριξη αυτή δεν μπορεί να μετατραπεί σε αποδοχή πρωτοβουλιών οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ιταλίας και της περιοχής».

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προληπτικό συντονισμό με τους εταίρους. Διαβεβαίωσε ότι κατανόησε τις ιταλικές ανησυχίες και δεσμεύθηκε ότι θα εγγυάται μια διαρκή και άμεση επικοινωνία και ότι θα μοιράζεται τις πληροφορίες που θα διαθέτει», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.