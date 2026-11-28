Νέος τραυματισμός απασχολεί το στρατόπεδο του Ολυμπιακού και τον προπονητή του αφού μετά τους Πουέρτα, Έσε, Τσικίνιο και Μπέιλι, ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ο επόμενος παίκτης που αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος στόπερ έχει ένα πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα η παρουσία του στο παιχνίδι της Κυριακής (29/11) απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» να βρίσκεται στον αέρα.

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