Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (27/11) στο Κάλιαο του Περού, όταν ομάδα ενόπλων πραγματοποίησε οργανωμένη ληστεία σε βάρος των επιβατών θωρακισμένου οχήματος, εξαπολύοντας καταιγισμό πυροβολισμών στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:30 τοπική ώρα, στην περιοχή La Perla, κοντά στην ανηφόρα της λεωφόρου Santa Rosa που συνδέεται με την παραλιακή οδό Costa Verde.

Οι δράστες ακινητοποίησαν μια μαύρη θωρακισμένη Jeep Cherokee, την περικύκλωσαν και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον της, προσπαθώντας παράλληλα να παραβιάσουν τις πόρτες και τα παράθυρά της.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από κάτοικο γειτονικού κτηρίου, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την ένταση των πυροβολισμών, τις κινήσεις των ενόπλων και την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Τουλάχιστον οκτώ ένοπλοι συμμετείχαν στην επίθεση

Σύμφωνα με το περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο RPP, στην επιχείρηση φέρονται να συμμετείχαν τουλάχιστον οκτώ άτομα, τα οποία επέβαιναν σε τρία οχήματα.

Οι ένοπλοι είχαν οργανώσει ενέδρα, αποκλείοντας την πορεία της Jeep και ενός ακόμη οχήματος που βρισκόταν στην περιοχή.

Αμέσως μόλις ακινητοποιήθηκε το θωρακισμένο αυτοκίνητο, οι δράστες αποβιβάστηκαν και άνοιξαν πυρ, σημαδεύοντας ακόμη και το παρμπρίζ και την πλευρά του συνοδηγού.

Παράλληλα, επιχείρησαν να σπάσουν τα θωρακισμένα τζάμια και να παραβιάσουν τις πόρτες χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ακούστηκαν περισσότεροι από 30 πυροβολισμοί, ενώ το όχημα δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα.

Η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία στον δρόμο βρίσκονταν και άλλοι οδηγοί, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τους ενόπλους.

Άρπαξαν βαλίτσα και τσάντες από το εσωτερικό της Jeep

Έπειτα από διαδοχικές προσπάθειες, οι δράστες κατάφεραν να ανοίξουν τις πόρτες του θωρακισμένου οχήματος και να αφαιρέσουν αντικείμενα που βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, άρπαξαν μια πράσινη βαλίτσα, δύο τσάντες και επιπλέον αντικείμενα, προτού απομακρυνθούν από το σημείο.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν διακρίνεται ένας από τους ενόπλους να τρέχει κρατώντας αποσκευή, την ώρα που οι συνεργοί του συνεχίζουν να κινούνται γύρω από τα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ένας από τους επιβαίνοντες σε άλλο αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από τους δράστες και υποχρεώθηκε να σηκώσει τα χέρια.

Την ίδια στιγμή, οχήματα που ακολουθούσαν εγκλωβίστηκαν πίσω από τα αυτοκίνητα των ληστών, με ορισμένους οδηγούς να επιχειρούν να απομακρυνθούν κάνοντας όπισθεν.

Οι εικόνες καταγράφουν τον πανικό που επικράτησε, καθώς οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν σε μικρή απόσταση από διερχόμενους πολίτες.

Εξετάζεται εάν στόχος ήταν φορτίο χρυσού

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τις αστυνομικές Αρχές του Περού είναι το περιεχόμενο των αποσκευών που αφαίρεσαν οι δράστες.

Περουβιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ενδέχεται να επρόκειτο για ληστεία με στόχο τη μεταφορά χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι οι βαλίτσες περιείχαν ράβδους χρυσού, ούτε έχει γίνει γνωστή η αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν.

Η συγκεκριμένη εκδοχή εξετάζεται και λόγω παλαιότερου περιστατικού που είχε σημειωθεί στην ίδια παραλιακή διαδρομή.

Στις 22 Μαρτίου 2026, ένοπλοι είχαν επιτεθεί σε δύο οχήματα στην περιοχή San Miguel της Costa Verde, καταφέρνοντας να αρπάξουν περίπου οκτώ κιλά ράβδων χρυσού.

Παρά τις ομοιότητες των δύο περιστατικών, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συνδέονται μεταξύ τους ή ότι πρόκειται για την ίδια εγκληματική ομάδα.

Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα σε γκρεμό – Εξετάζεται πιθανή παρακολούθηση των θυμάτων

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τις έρευνες της αστυνομίας κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής περιφέρειας του Κάλιαο, στρατηγός Όλγκερ Μπεναβίδες Πόνσε ντε Λεόν (Olger Benavides Ponce de León), ανέφερε ότι εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε γκρεμό της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι συσκευές ενδέχεται να πετάχτηκαν από τους δράστες κατά τη διαφυγή τους, προκειμένου να εξαφανίσουν πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Τα κινητά πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί εάν περιέχουν πληροφορίες σχετικές με την οργάνωση της ληστείας.

Παράλληλα, ο αστυνομικός αξιωματούχος ανέφερε ότι από την εξέταση των βίντεο προκύπτουν ενδείξεις πως οι επιβαίνοντες στα οχήματα ενδέχεται να παρακολουθούνταν πριν από την επίθεση.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο οι δράστες να γνώριζαν τις κινήσεις των θυμάτων τους και να είχαν επιλέξει εκ των προτέρων το σημείο της ενέδρας.

Επιπλέον, ένα από τα οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία εντοπίστηκε στις αστυνομικές βάσεις δεδομένων με προηγούμενες καταγραφές ή εκκρεμότητες, οι οποίες εξετάζονται.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και πιθανών τραυματιών

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ενόπλων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα βίντεο από την επίθεση, τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, καθώς και οι κινήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι σε νοσοκομεία και κλινικές του Κάλιαο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τραυματίστηκαν επιβαίνοντες των οχημάτων και αναζήτησαν ιατρική βοήθεια μετά το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον αριθμό ή την κατάσταση πιθανών τραυματιών.

Η κυκλοφορία στην ανηφόρα της λεωφόρου Santa Rosa διακόπηκε προσωρινά, ώστε οι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι οργάνωσαν την επίθεση, τι ακριβώς περιείχαν οι αποσκευές και εάν είχε προηγηθεί συστηματική παρακολούθηση των θυμάτων.