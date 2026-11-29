Ο Θοδωρής Φέρρης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή «Τετ α Τετ» του Alpha.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος διανύει την πιο επιτυχημένη περίοδο της επαγγελματικής διαδρομής του, μίλησε για τα χρόνια που προηγήθηκαν της αναγνώρισης, τη σχέση του με τη δημοσιότητα, αλλά και την απόφασή του να αναβάλει τη συναυλία του μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο Θοδωρής Φέρρης άνοιξε ένα σπάνιο παράθυρο στην προσωπική ζωή του, μιλώντας για τις ερωτικές του σχέσεις, την απιστία, τους φόβους του απέναντι στο γάμο, αλλά και την επιθυμία του να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θοδωρής Φέρρης στον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά τον επηρέασε η είδηση του θανάτου του, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους δεν διατηρούσαν στενή φιλική σχέση.

«Έχω δουλέψει με τον Μαζωνάκη κάνα δυο φορές. Ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ καλός, απροβλημάτιστος, πολύ απλό παιδί, θα έλεγα. Δεν κάναμε παρέα, αλλά όποτε βλεπόμασταν σε τίποτα αεροδρόμια, έξω σε κέντρα, ήταν ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος, πολύ συμπαθής».

Ερωτηθείς από τον Τάσο Τρύφωνος για την απόφασή του να αναβάλει τη συναυλία του, ο τραγουδιστής απάντησε:

«Με πείραξε πάρα πολύ, όπως όλους τους Έλληνες πείραξε. Δεν θέλω να λαϊκίσω τώρα. Με πείραξε γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχω γνωρίσει και έχω συναναστραφεί μαζί του και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Με πείραξε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω την επόμενη μέρα με τίποτα».

«Είχε ένα μαγικό τρόπο αυτός ο άνθρωπος, νομίζω, και ένιωθες ωραία μαζί του», συμπλήρωσε ο Θοδωρής Φέρρης.

govastiletto.gr – Αφροδίτη Χατζημηνά: Απαντά για τη συνεργασία με τον Θοδωρή Φέρρη και τις φήμες για τη σχέση τους