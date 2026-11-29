Η Καίτη Φίνου ήρθε αντιμέτωπη με ένα πολύ σκληρό, και άκρως προσβλητικό μήνυμα, και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της την άσχημη εμπειρία που είχε στα social media. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο Facebook αλλά και στο TikTok, επικοινωνεί συχνά με τους ανθρώπους που την ακολουθούν, μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, εκφράζει τις σκέψεις της και δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για όσα την απασχολούν.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, ένας χρήστης του διαδικτύου ξεπέρασε κάθε όριο, στέλνοντάς της ένα προσωπικό μήνυμα γεμάτο ύβρεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας στο σημείο να της ευχηθεί να πεθάνει. Η Καίτη Φίνου αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο μήνυμα μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, δίνοντας, μάλιστα, τη δική της απάντηση στον άνθρωπο που της το έστειλε.

«Άντε πέθανε επιτέλους… Πώς ζεις τόσο άσχημη; Κ@ργιόλ@, τι ευτυχία που σε βλέπω να σέρνεσαι… Σε κοροϊδεύουν όλοι, βρωμιάρα», ανέφερε το μήνυμα που δημοσιοποίησε η ηθοποιός, προκαλώντας αντιδράσεις στους διαδικτυακούς της φίλους.

Παρά τη χυδαιότητα του μηνύματος, η Καίτη Φίνου επέλεξε να μην απαντήσει με αντίστοιχους χαρακτηρισμούς, αλλά να αντιμετωπίσει το περιστατικό με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. «Όταν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το κακό σου… Εγώ θα του δώσω την ευχή μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τα λόγια της με δύο emoji προσευχής και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

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