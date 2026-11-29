Ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε με τους followers του μια συγκινητική στιγμή, αφού ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει μαζί με την Αντελίνα Βαρθακούρη το σπίτι που αποτέλεσε τη στέγη της οικογένειάς τους για ένα μεγάλο διάστημα.

Το τέλος αυτής της διαδρομής σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το ζευγάρι.

Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ο τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία από τον σχεδόν άδειο πλέον χώρο, όπου είχαν απομείνει μόνο μερικές κούτες και ελάχιστα αντικείμενα.

Με τη φράση «Ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει… Bye bye», αποχαιρέτησε το σπίτι, ενώ επέλεξε να επενδύσει μουσικά την ανάρτησή του με το τραγούδι της Δέσποινας Βανδή «Φεύγουμε καρδιά μου».

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, οι οποίες είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί:

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