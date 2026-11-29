Από τις 11:00 το πρωί μπορούν να κάνουν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τις αγορές τους οι καταναλωτές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς πάρα πολλά εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της κυριακάτικης αγοράς μετά τη Black Friday.

Το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ ορισμένα εμπορικά κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00. Η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή είναι προαιρετική, επομένως κάθε επιχείρηση αποφασίζει αν θα ανοίξει και ποιες ώρες θα εξυπηρετήσει το κοινό, εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου από τις 11:00 έως τις 20:00.

Όσοι σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές μετά τις 18:00 θα πρέπει να ελέγξουν προηγουμένως το ωράριο του καταστήματος που τους ενδιαφέρει.

Το ωράριο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εμπορικά κέντρα

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι 11:00–18:00.

Διαφορετικό πρόγραμμα θα ακολουθήσουν ορισμένα εμπορικά κέντρα, όπως το The Mall Athens στο Μαρούσι, τα καταστήματα του οποίου θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00. Στην πρωτεύουσα, όσοι σχεδιάζουν να συνδυάσουν αγορές στο κέντρο με επίσκεψη στο The Mall Athens θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα καταστήματα του κέντρου που θα ακολουθήσουν το προτεινόμενο πρόγραμμα θα κλείσουν δύο ώρες νωρίτερα.

Στη Θεσσαλονίκη, το ωράριο έχει ανακοινωθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης.

Σε κάθε περίπτωση, για συγκεκριμένες αλυσίδες και υποκαταστήματα συνιστάται ο έλεγχος του ανακοινωμένου ωραρίου, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν σήμερα

Επιλεγμένα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν σήμερα Κυριακή, με το ωράριο να διαφέρει ανάλογα με την αλυσίδα και το κατάστημα. Ο Σκλαβενίτης έχει ανακοινώσει ότι το κατάστημά του στο Smart Park, στα Σπάτα, θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00. Επιλεγμένα καταστήματα My market θα ανοίξουν από τις 11:00 έως τις 15:00, ενώ στη Lidl οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων που θα εξυπηρετήσουν το κοινό διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

Από την ΑΒ Βασιλόπουλος, το κατάστημα στην οδό Πειραιώς 86 αναφέρει ωράριο 11:00–20:00. Οι καταναλωτές που θέλουν να επισκεφθούν κάποιο σούπερ μάρκετ καλό είναι να ελέγξουν το ωράριο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, ιδιαίτερα αν σκοπεύουν να κάνουν τις αγορές τους μετά το μεσημέρι. Το ίδιο ισχύει και για μικρότερα σημεία, όπως τα AB Shop & Go και My market Local, τα οποία ενδέχεται να ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα από τα μεγαλύτερα καταστήματα των ίδιων αλυσίδων.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Μετά τη σημερινή Κυριακή της Black Friday, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τρεις ακόμη Κυριακές έως το τέλος του 2026.

Πρόκειται για τις 13 και 20 Δεκεμβρίου, δηλαδή τις δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς και για την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00 την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και από τις 11:00 έως τις 18:00 στις 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό πρόγραμμα στην Αθήνα ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά έως τις 21:00 τις περισσότερες καθημερινές.

Τι ισχύει για τους εργαζομένους την Κυριακή

Οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα που θα απασχοληθούν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, δικαιούνται προσαύξηση 75% επί της νόμιμης αμοιβής για τις ώρες εργασίας τους. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, με τις προσφορές να επικεντρώνονται κυρίως στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να ελέγχουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, καθώς αυτή καθορίζεται ξεχωριστά από κάθε επιχείρηση.