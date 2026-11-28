Από την ηλικία των 8 ετών φέρονται να εξέδιδαν την 15χρονη οι γονείς της στο Αγρίνιο. Ανατριχιαστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση μαστροπείας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αλλά και το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της ανήλικης φέρονται να προωθούσαν το παιδί τους σε άνδρες του υπόκοσμου της περιοχής, έναντι 10 ή 15 ευρώ, εδώ και επτά χρόνια.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν η 15χρονη αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της, εκφράζοντας τον φόβο της να επιστρέψει στο σπίτι «κολαστήριο». «Δεν θέλω να γυρίσω πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανήλικη. Η 15χρονη εξακολουθεί να φιλοξενείται στο νοσοκομείο του Αγρινίου, έχοντας στο πλευρό της γιατρούς και παιδοψυχολόγους που τη στηρίζουν.

Οι κάτοικοι του Αγρινίου δεν μπορούν να πιστέψουν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για ένα χαμογελαστό παιδί που πηγαινοερχόταν με το ποδήλατό του και ότι δεν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι πίσω από το μικρό παιδί κρυβόταν μια τόσο αρρωστημένη οικογένεια.

Βαρύτατο το κατηγορητήριο για την μητέρα της ανήλικης

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει η μητέρα της 15χρονης, η οποία φέρεται να εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, με τη γνώση του πατέρα της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή, η οποία αποδίδεται στη μητέρα.

Οι δύο γονείς και ακόμη πέντε άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση οδηγήθηκαν την Παρασκευή (27/11), στον ανακριτή Αγρινίου, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Τα έξι αδικήματα που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους

Η ποινική δίωξη αφορά έξι κατηγορίες αδικημάτων, οι οποίες αποδίδονται κατά περίπτωση στους εμπλεκόμενους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μαστροπεία, ο βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, η άμεση συνέργεια σε βιασμό και η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πληροφορία ότι η μητέρα αντιμετωπίζει, εκτός από την κατηγορία της μαστροπείας, και εκείνη της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης στην κατοικία της οικογένειας.

«Δεν ήξερα, δεν γνώριζα», δηλώνει ο πατέρας της 15χρονης

Πλήρη άγνοια για τα όσα καταγγέλλονται φέρεται να επικαλείται ο πατέρας της ανήλικης, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα». Μιλώντας στο «Mega», ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο εντολέας του απουσίαζε επί χρόνια από το σπίτι και δηλώνει εντελώς αμέτοχος στην κατηγορία της μαστροπείας.

«Πρέπει να δούμε τι σχέση έχει ο πατέρας με την επιμέλεια του παιδιού», ανέφερε ο συνήγορος, εξηγώντας πως το ζευγάρι έμενε κατά διαστήματα χωριστά.

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της μητέρας της 15χρονης, κατηγορώντας την ότι εκείνη γνώριζε τι συνέβαινε με το παιδί, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της και για την καταγγελία κακοποίησης. «Οι αναφορές για μαστροπεία αφορά μόνο ένα πρόσωπο», τόνισε χαρακτηριστικά, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως ένας εκ των κατηγορουμένων ήταν εραστής της μητέρας.