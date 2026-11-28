Να παραδώσει την πρωθυπουργία στον Γκάντι Άιζενκοτ, με τη συμφωνία ότι θα επιστρέψει αργότερα στη θέση του, δηλώνει έτοιμος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έναν μήνα μετά τις εκλογές που άφησαν το Ισραήλ χωρίς νέα κυβέρνηση, ο απερχόμενος Πρωθυπουργός προτείνει στον πολιτικό του αντίπαλο να μοιραστούν την εξουσία και δέχεται να περιμένει τη σειρά του.

Η πρόταση που ανακοίνωσε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, προβλέπει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εκ περιτροπής πρωθυπουργία. Ο Άιζενκοτ θα αναλάβει πρώτος, και ο Νετανιάχου θα διατελέσει αρχικά εναλλακτικός Πρωθυπουργός, μέχρι να έρθει η δική του σειρά. Ο ίδιος ζήτησε να ξεκινήσουν αμέσως εντατικές διαπραγματεύσεις, περιμένοντας αντίστοιχη διάθεση για υποχωρήσεις και από την άλλη πλευρά.

Ως λόγο για την παραχώρηση αυτή επικαλέστηκε τις απειλές που, όπως υποστήριξε, θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Στην ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «η ευθύνη μου ως ηγέτης με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη», ακόμη και την αρχή ότι το μεγαλύτερο κόμμα πρέπει να ηγείται της κυβέρνησης.

Ο Λαπίντ ζητά πρώτα κυβέρνηση χωρίς το Λικούντ

Η προσφορά δεν έπεισε τον πρώην Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος την απέρριψε, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι έχει εξαπατήσει πολιτικούς εταίρους και αθετήσει συμφωνίες.

Ο Λαπίντ πρότεινε μάλιστα να αντιστραφεί η διαδικασία: να ορκιστεί πρώτα κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ χωρίς το Λικούντ, και στη συνέχεια να αρχίσουν συνομιλίες για την ενδεχόμενη συμμετοχή του κόμματος του Νετανιάχου. Κατά τον ίδιο, αυτός θα ήταν ο τρόπος να δοκιμαστεί η ειλικρίνεια της πρότασης.

Αρνητικός εμφανίστηκε και ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος ζήτησε να σταματήσουν τα πολιτικά τεχνάσματα και να σχηματιστεί κυβέρνηση αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι ο Νετανιάχου έχει χάσει και πρέπει να γίνει σεβαστή η βούληση των ψηφοφόρων.

Η διαφωνία δεν περιορίζεται στην πρωθυπουργική καρέκλα

Ήδη από την Παρασκευή, πριν από τη δημόσια προσφορά του Νετανιάχου, ο Άιζενκοτ είχε κατηγορήσει το Λικούντ ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις. Υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές συναντήθηκαν μόλις πέντε φορές μέσα σε δύο εβδομάδες, παρά τα αιτήματα για συχνότερες επαφές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφωνίες αφορούν κρίσιμα ζητήματα: τη συγκρότηση κρατικής επιτροπής έρευνας για τις αποτυχίες γύρω από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, τη νομοθεσία για τη στρατιωτική ή εθνική υπηρεσία, και τη συμμετοχή στην κυβέρνηση προσώπων που ο ίδιος χαρακτηρίζει ακραία. Παρά την κριτική του, είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα σε ουσιαστικές συνομιλίες με αμοιβαίους συμβιβασμούς.

Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ωστόσο, ακόμη και με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων του πολιτικού του μπλοκ, συγκεντρώνει 48 έδρες, έναντι των 61 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία. Η αρχική προθεσμία της εντολής του λήγει στις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ημέρες από τον Πρόεδρο.