Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του στο ντέρμπι κορυφής του Γ’ ομίλου στο Champions League γυναικών, νικώντας με 14-13-σε αγώνα θρίλερ, την Τεράσα, στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά.

Πρωταγωνίστριες για τις πρωταθλήτριες Ελλάδας και Ευρώπης οι, Χάιντου και Άντριους, που σημείωσαν από τρία γκολ. Τρία τέρματα πέτυχε και η Στεφανία Σάντα, ενώ δύο φορές σκόραρε η Ειρήνη Νίνου.

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