Η Εθνική μπάσκετ έχει μπροστά της μια πολύ κρίσιμη και απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία αύριο, Κυριακή (29/11, 19:00) στην Κομποστέλα για την 4η αγωνιστική της β’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά την οδυνηρή ήττα με 92-88 στην παράταση στο T-Center από την Γεωργία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να ανέβει πλέον ένα… βουνό για να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του MundoBasket και κάπως έτσι, ο αγώνας κόντρα στην ιβηρική χώρα αποκτά χαρακτήρα τελικού.

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