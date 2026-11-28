Στο πλευρό της Νότιγχαμ Φόρεστ βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολουθώντας από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση με την Τσέλσι στο «City Ground», για την 12η αγωνιστική της Premier League.

Οι «Reds» είχαν μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς, καθώς θέλουν να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη και το γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς έδωσε το σύνθημα για πανηγυρισμούς στις εξέδρες. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ βάζοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 1-0.

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