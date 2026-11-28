Η ερωτική σκηνή μεταξύ δύο γυναικών σε σειρά του Netflix προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήμερα των Ευχαριστιών.

Μεταξύ αυτών που σοκαρίστηκαν ήταν και ο γιος του Αμερικανού Προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Την περασμένη Πέμπτη, το Netflix δημοσίευσε μια σκηνή από την σειρά μυστηρίου «Hunting Wives», στην οποία διακρίνονται δύο χαρακτήρες, η Σόφι και η Μάργκο να φιλιούνται παθιασμένα στο κρεβάτι. Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Αυτό το πιάτο για την Ημέρα των Ευχαριστιών».

Το επίμαχο βίντεο:

«Τι πρόβλημα έχετε;;; Είναι Ημέρα των Ευχαριστιών», σχολίασε ο γιος του Προέδρου των ΗΠΑ. Με το σχόλιο αυτό έγινε πανικός από τους υπόλοιπους χρήστες των social media, βέβαια το μόνο που κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν να κάνει διαφήμιση στην πλατφόρμα.

Το Netflix λίγο αργότερα δημοσίευσε ένα ακόμη απόσπασμα από το «Hunting Wives», στο οποίο οι χαρακτήρες των Ντέρμοντ Μαλρόνεϊ και Έβαν Τζόνιγκεϊτ συζητούν για τις γυναίκες τους.

«Εσύ κι εγώ ξέρουμε ότι οι γυναίκες μας είχαν ερωτική σχέση», είπε ο ένας εκ των δύο.