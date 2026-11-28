Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα δουλέψει σκληρά, ενώ επισήμανε ότι βασικός του στόχος είναι να βοηθήσει την ΑΕΚ να διεκδικεί την κορυφή σε κάθε διοργάνωση.

Ο 27χρονος Έλληνας άσος, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Προμηθέα Πάτρας, υπέγραψε συμβόλαιο με την Ένωση έως το τέλος της σεζόν, προσφέροντας μία επιπλέον λύση στον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα τραυματισμών στο ρόστερ της ομάδας.

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