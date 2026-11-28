Όταν ο Mark Zuckerberg αποφάσισε να κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στη σύζυγό του, Priscilla Chan, δεν πήγε σε κάποια αντιπροσωπεία για να επιλέξει ένα πολυτελές οικογενειακό SUV. Αντίθετα, απευθύνθηκε στη West Coast Customs και της ζήτησε κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Τι; Μια Porsche Cayenne minivan. Η ειδική κατασκευή είχε παρουσιαστεί από τον Zuckerberg τον Νοέμβριο του 2024, στο πλαίσιο ενός project με δύο αυτοκίνητα, ένα για εκείνον και ένα για τη σύζυγό του. Ο ίδιος επέλεξε μια Porsche 911 GT3 Touring, ενώ η Priscilla απέκτησε το μοναδικό Porsche minivan στον κόσμο.

Τώρα, η West Coast Customs δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας 14 λεπτών, παρουσιάζοντας τη διαδικασία κατασκευής. Μπορεί να χρειάστηκαν δύο χρόνια μέχρι να δούμε αυτό το εκτενές παρασκήνιο, ωστόσο οι εικόνες αποκαλύπτουν πόσο ριζική ήταν η επέμβαση στο αυτοκίνητο.

Πήραν μια Cayenne Turbo GT και την έκοψαν στη μέση

Η βάση του εγχειρήματος ήταν μια μαύρη Porsche Cayenne Turbo GT του 2023. Η ομάδα της West Coast Customs ξεκίνησε αφαιρώντας το εσωτερικό και την οροφή της Cayenne. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε τρισδιάστατη σάρωση του αυτοκινήτου, τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό, ώστε να σχεδιάσει με ακρίβεια τις αλλαγές που θα ακολουθούσαν.

Και τότε το αμάξωμα κόπηκε στη μέση και επιμηκύνθηκε κατά 76 εκατοστά. Η επιπλέον απόσταση δημιούργησε τον απαραίτητο χώρο για την τρίτη σειρά καθισμάτων, μετατρέποντας ουσιαστικά το σπορ SUV σε ένα πολυτελές οικογενειακό όχημα. Δεν επρόκειτο, επομένως, για μια απλή αλλαγή στην καμπίνα, αλλά για μια εκτεταμένη κατασκευαστική παρέμβαση στη δομή του αυτοκινήτου.

Κατασκεύασαν από την αρχή τις συρόμενες πόρτες

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη συγκεκριμένη Porsche να ξεχωρίζει είναι φυσικά οι συρόμενες πόρτες. Η Cayenne δεν είχε σχεδιαστεί για να τις φιλοξενεί, οπότε η West Coast Customs χρειάστηκε να κατασκευάσει ειδικά εξαρτήματα και μηχανισμούς. Οι τεχνικοί δημιούργησαν τις ίδιες τις πόρτες, το σύστημα κύλισης, αλλά και τα πλαίσια των παραθύρων. Παράλληλα, επεκτάθηκε η αρχική οροφή από ανθρακονήματα, ενώ ολόκληρη η ταπετσαρία και το εσωτερικό ανασχεδιάστηκαν.

Ο επικεφαλής της West Coast Customs, Ryan Friedlinghaus, χαρακτήρισε το εγχείρημα ως την πιο παράξενη και δύσκολη κατασκευή που έχει αναλάβει στα 31 χρόνια δραστηριοποίησής του. Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να δημιουργηθεί ένα minivan που θα παρέμενε αναγνωρίσιμο ως Porsche και δεν θα έμοιαζε με λιμουζίνα. Ο Zuckerberg είχε μάλιστα ζητήσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες από ανθρακονήματα στο εσωτερικό, χωρίς το βίντεο να αποκαλύπτει αναλυτικά όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν.

Ειδική απόχρωση και έκπληξη για την Priscilla Chan

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, η Cayenne βάφτηκε σε μια ειδική απόχρωση Crayon Grey, ενώ το αμάξωμα καλύφθηκε με προστατευτική μεμβράνη PPF, αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε και στην Porsche του Mark Zuckerberg. Το τελευταίο στάδιο ήταν η παρουσίαση του αυτοκινήτου στην Priscilla Chan, η οποία δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε ετοιμάσει ο σύζυγός της. Η έκπληξη ήταν μέρος του σχεδίου, καθώς ο Zuckerberg είχε αναλάβει προσωπικά την παραγγελία και συμμετείχε στη διαδικασία σχεδιασμού, ζητώντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες που ήθελε να τηρηθούν.

Η West Coast Customs χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του αυτοκινήτου. Το σχετικό βίντεο, διάρκειας 14 λεπτών, ήρθε στη δημοσιότητα δύο χρόνια αργότερα, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα ματιά σε ένα project που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους φίλους της Porsche.