Την αναχώρησή της από την Κόστα Ρίκα ανακοίνωσε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, έπειτα από δύο νύχτες παραμονής στο αεροδρόμιο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας της απαγόρευσε την είσοδο. Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είχε ταξιδέψει στη χώρα για να αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Δημόσιου Πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Αλμπανέζε είχε σταματήσει στον έλεγχο του αεροδρομίου Χουάν Σανταμαρία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Σαν Χοσέ, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Το Σάββατο της επιτράπηκε τελικά να μεταβεί σε κοντινό ξενοδοχείο, κατόπιν εντολής του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας, αφού επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο, δημοσίευσε στο Χ το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της: «Σας ευχαριστώ, άνθρωποι της Κόστα Ρίκα. Αντίο, προς το παρόν. Θα επιστρέψω, το υπόσχομαι, όταν η Κόστα Ρίκα είναι ξανά ελεύθερη».

Επόμενος προορισμός της αναμένεται να είναι το Μεξικό.

Gracias, pueblo de Costa Rica.

Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre. https://t.co/W6RkcZ2h3F — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

«Κρατούμαι; Βοήθεια!»

Τις ώρες που προηγήθηκαν της αναχώρησής της, η Αλμπανέζε περιέγραψε μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις την προσπάθειά της να βγει από το αεροδρόμιο.

Σε μία από αυτές ανέφερε ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε διατάξει να της επιτραπεί να μεταβεί σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί, αλλά, όπως κατήγγειλε, η Αστυνομία Μετανάστευσης δεν την άφηνε να φύγει. «Κρατούμαι; ΒΟΗΘΕΙΑ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

SHOCKING.

The Constitutional Court of CR ordered that I am let out to go to a hotel and rest and the immigration police does not let me.

Am I detained??

HELP. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026



Η ίδια κατηγόρησε επίσης προσωπικό της Air France ότι αγνοούσε τη δικαστική απόφαση προβάλλοντας δικαιολογίες, ενώ δήλωσε ότι είχε παραμείνει ξύπνια για περισσότερες από 50 ώρες.

Αργότερα ανακοίνωσε ότι βρισκόταν πλέον εκτός του κτηρίου του αεροδρομίου και ευχαρίστησε όσους είχαν βοηθήσει.

Το ταξίδι για την πανεπιστημιακή διάκριση

Η επίσκεψη της Αλμπανέζε είχε προγραμματιστεί με αφορμή την απονομή τιμητικού Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα.

Η απαγόρευση εισόδου και η παραμονή της στο αεροδρόμιο έφεραν στο προσκήνιο, όπως επισημαίνει το Al Jazeera, τη στενότερη ευθυγράμμιση της κυβέρνησης της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.