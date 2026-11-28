Η ραγδαία κλιμάκωση των υβριδικών επιχειρήσεων στη Γηραιά Ήπειρο αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στους αριθμούς. Οι ευρείες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, σε συνδυασμό με τα δύο ανοιχτά μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν, τροφοδοτούν νέους ανταγωνισμούς και ασύμμετρες κινήσεις.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), από τις αρχές του 2026 έως τον περασμένο Σεπτέμβριο τα περιστατικά ρωσικών ασύμμετρων απειλών κατά της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 16%. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού στις Βρυξέλλες, όπου η συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς το Κίεβο προκάλεσε ρήγματα στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής.

Σκιές Ψυχρού Πολέμου και διπλωματία αποτροπής στη Βαλτική

Το IISS προειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η Μόσχα διεξάγει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαζικές κυβερνοεπιθέσεις, με στόχο να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.

Στις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου, η Γερμανία και η Πολωνία κατονομάζονται ως οι άμεσοι στόχοι της ρωσικής πίεσης. Παράλληλα, η Βρετανία επανέφερε μνήμες Ψυχρού Πολέμου, καθώς σύμφωνα με την Telegraph προετοιμάζει 100.000 εφέδρους.

Όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, «λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών. Και έτσι αυτός ο βαθμός ετοιμότητας, νομίζω, είναι μια λογική, αναγκαία προφύλαξη».

Την ίδια στιγμή, παρασκηνιακές διπλωματικές κινήσεις επιχειρούν να αποτρέψουν μια ευρύτερη ανάφλεξη. Δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος της Φινλανδίας και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας επικοινώνησαν ήδη από τον προηγούμενο μήνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη ρωσική επίθεση στη Βαλτική, διαβεβαιώνοντάς τον πως το ΝΑΤΟ δεν θα προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό του ρωσικού πετρελαίου.

Από την πλευρά της, η Μόσχα επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη για τυχόν επέκταση του πολέμου στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για «τρομοκρατικές ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου στη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα», υποστηρίζοντας πως οι εξελίξεις αυτές ανησυχούν τόσο τα παράκτια κράτη όσο και τη Βορειοατλαντική Συμμαχία συνολικά.

Στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές και ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ

Βασικοί στόχοι των υβριδικών επιχειρήσεων παραμένουν οι λεγόμενες «κρίσιμες οντότητες»: δίκτυα μεταφορών, υποδομές επιμελητείας, εφοδιαστικές αλυσίδες, ενεργειακοί κόμβοι και στρατιωτικοβιομηχανικές μονάδες.

Παρότι ο κίνδυνος δεν είναι ακόμη πλήρως ορατός στον γενικό πληθυσμό, η βρετανική κυβέρνηση έσπευσε στα μέσα της εβδομάδας να προειδοποιήσει τις αμυντικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Ουκρανία ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλά επίπεδα ρωσικών ασύμμετρων απειλών. Όλα αυτά συμβαίνουν ενόψει της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις 2 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κεντρικό θέμα την περαιτέρω ενίσχυση του ουκρανικού μετώπου.

Η ένταση αποτυπώνεται ήδη στους αιθέρες της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας. Τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, μαχητικά του ΝΑΤΟ και ένα λετονικό drone αναχαίτισης απογειώθηκαν εσπευσμένα όταν άγνωστο μη επανδρωμένο όχημα παραβίασε τον εναέριο χώρο της Λετονίας κοντά στα ρωσικά σύνορα — το τρίτο παρόμοιο περιστατικό φέτος, έπειτα από δύο προηγούμενες αναχαιτίσεις από τις λετονικές δυνάμεις και γαλλικά μαχητικά της νατοϊκής αποστολής αστυνόμευσης της Βαλτικής.

Σχεδόν ταυτόχρονα σήμανε συναγερμός και στην Εσθονία, όπου σηκώθηκαν μαχητικά σε έξι κομητείες στα νοτιοανατολικά της χώρας. Στην απέναντι πλευρά, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ κατήγγειλε μαζική επίθεση 40 ουκρανικών drones την ίδια χρονική περίοδο.

Η ουκρανική υπερδύναμη των drones φτάνει μέχρι τη Λιβύη

Η εμβέλεια των ουκρανικών επιχειρήσεων δεν περιορίζεται πλέον στα σύνορα της Ρωσίας. Τα πλήγματα από εννέα ουκρανικά drones εναντίον δύο ρωσικών πλοίων ανοιχτά της Λιβύης —με αποτέλεσμα τη βύθιση της κορβέτας «Μερκούρι» και το χτύπημα σε φορτηγό πλοίο μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού— προκάλεσαν συναγερμό σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Εκτελώντας με επιτυχία μια επιχείρηση σε απόσταση 2.400 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή, το Κίεβο έδειξε την ικανότητά του να προβάλλει ισχύ στο υβριδικό πεδίο και να διευρύνει δυναμικά το θέατρο του πολέμου.

Η προοπτική αυτή προβληματίζει έντονα τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ορισμένοι αναλυτές ερμηνεύουν την επίμονη στάση της Γερμανίας να εντάξει την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ως μια έμμεση προσπάθεια γεωγραφικού περιορισμού των επιχειρήσεων.

Σε ανάλυσή του με τίτλο «Η Ουκρανία είναι πλέον μια υπερδύναμη στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη θάλασσα και στον αέρα», το Atlantic Council επισημαίνει πως η άμεση διασύνδεση εκατοντάδων ουκρανικών νεοφυών εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας με στρατιωτικές μονάδες εκτόξευσε την ετήσια παραγωγή σε εκατομμύρια drones. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη φερόμενη συνεργασία του Κιέβου με την ηγεσία της δυτικής Λιβύης, ανοίγει τον δρόμο για μια μερική επιχειρησιακή αυτονόμηση της Ουκρανίας, πέρα από τα γεωγραφικά και πολιτικά όρια που επιδιώκει να επιβάλει η Μόσχα.

Το μήνυμα Τραμπ και το ευρωπαϊκό δίλημμα στον πέμπτο χρόνο του πολέμου

Το αιφνιδιαστικό χτύπημα ανοιχτά της Λιβύης προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναθεώρησε το κείμενο της δήλωσής του μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιλέγοντας να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κλιμάκωσης τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους συμμάχους τους ότι στη σύνοδο της 2ας Δεκεμβρίου δε θα παρουσιάσουν σχέδιο αναθεώρησης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας των 80.000 στρατιωτών στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας την «τεράστια πρόοδο» χωρών όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Ολλανδία και τα σκανδιναβικά κράτη στην ενίσχυση των αμυντικών τους δαπανών.

Ωστόσο, η προσωρινή ανακούφιση από την παραμονή των αμερικανικών δυνάμεων —ξεπερνώντας την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Δεκεμβρίου— δεν εξαλείφει τον φόβο γενίκευσης της σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Καθώς ο πόλεμος οδεύει προς τον πέμπτο του χρόνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ανάγκη να συνεχίσουν την πολιτική, οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη του Κιέβου.

Όπως μεταφέρει το Politico από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυριαρχεί η ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη νίκη του Πούτιν θα τον ενθάρρυνε να επιδιώξει περαιτέρω εδαφική επέκταση, πιθανώς προς τις χώρες της Βαλτικής, καθιστώντας το σενάριο της ουκρανικής ήττας εξαιρετικά δαπανηρό για την άμυνα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.