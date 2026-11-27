Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τις ανατολικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, και προκάλεσε την αναβολή μεγάλης εορταστικής παρέλασης στη Νέα Υόρκη.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές χτύπησαν το ανατολικό τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών. Σήμερα, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη τη χώρα παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us.

Η Πενσυλβάνια, στο ανατολικό τμήμα χώρας, ήταν η πλέον πληγείσα πολιτεία, με περίπου 122.000 νοικοκυριά να είναι χωρίς ρεύμα. Στο Μιζούρι (στις κεντρικές ΗΠΑ), όπου το ύψος του χιονιού έφτασε σχεδόν τα 40 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές, η ηλεκτροδότηση δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί σε περίπου 72.000 νοικοκυριά.

Διαταραχές καταγράφηκαν και στην εναέρια κυκλοφορία με 1.600 καθυστερήσεις και περισσότερες από 500 ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, περίπου 45.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Υπενθυμίζουμε πως στη Νέα Υόρκη, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, χιλιάδες θεατές συνηθίζουν να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τη διάσημη παρέλαση του πολυκαταστήματος Macy’s, όπου τεράστια μπαλόνια ηλίου που απεικονίζουν χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων ή της ποπ κουλτούρας αιωρούνται πάνω από το πλήθος. Ωστόσο, λόγω των καιρικών συνθηκών, η φετινή 100ή παρέλαση μεταφέρθηκε για το Σάββατο.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκδήλωσης που η παρέλαση αναβάλλεται. Είχε ακυρωθεί ωστόσο για τρείς συνεχείς χρονιές, το 1942, το 1943 και το 1944, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.