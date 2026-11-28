«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο», εξομολογείται η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, με δάκρυα στα μάτια, αναφερόμενη στον ρόλο των παιδιών της στη μάχη της με τον καρκίνο, σε απόσπασμα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί την Κυριακή.

Με τίτλο «Heal» («Θεραπεύομαι»), το ημίωρο ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί από το βρετανικό BBC, το αμερικανικό NBC, καθώς επίσης από καναδικά και αυστραλιανά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, διαδόχου του βρετανικού θρόνου, είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, χωρίς να διευκρινίσει τη μορφή του, και ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.

Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

Αρκετά αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Δείχνουν, μεταξύ άλλων, την πριγκίπισσα της Ουαλίας να ολοκληρώνει το «Three Peaks Challenge», μια δοκιμασία που αφορά την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Ένα εγχείρημα το οποίο η Κέιτ έφερε εις πέρας τον περασμένο Ιούνιο.

Στο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής – ενώ είχε ήδη ανέβει στο Μπεν Νέβις στη Σκωτία και βρισκόταν στο Σκάφελ Πάικ στην Αγγλία – ο αδελφός της, Τζέιμς Μίντλετον, της βάζει να ακούσει τα μηνύματα των τριών παιδιών της, που του έστειλε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η Κέιτ σκουπίζει τα δάκρυά της ακούγοντας τις φωνές των παιδιών της: του Τζορτζ, της Σάρλοτ και του Λούις – ηλικίας 13, 11 και 8 ετών, αντίστοιχα.

«Καλημέρα μαμά. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και ελπίζω να καταφέρεις να ανέβεις το βουνό. Να θυμάσαι ότι είμαι πάντα στην καρδιά σου, μαζί σου, και ότι σ’ αγαπώ απεριόριστα. Θα είμαι ακριβώς πίσω σου», της λέει ο μικρότερος γιος της.

Πιο συγκρατημένος, ο 13χρονος Τζορτζ λέει ότι παρακολουθεί την πορεία της μέσω της ιστοσελίδας Flightradar, η οποία χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση πτήσεων: «Φαίνεσαι πραγματικά πολύ δυνατή.

Συνέχισε, είμαστε όλοι δίπλα σου».

Η Σάρλοτ της στέλνει επίσης τις ευχές της: «Όλοι σε σκεφτόμαστε αυτήν τη στιγμή και σ’ αγαπάμε πάρα πολύ».

«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο. Θα μου δώσουν έναν λόγο για να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας», σχολιάζει τότε η πριγκίπισσα Κέιτ.

Ακολούθως αναφέρεται στη νοσηλεία της, την οποία περιγράφει ως μια «πολύ δύσκολη εμπειρία». «Ήταν μια πραγματικά επίπονη περίοδος, αλλά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη, καθώς με έκανε πραγματικά να εκτιμήσω τη ζωή», λέει.

Την Παρασκευή η πριγκίπισσα Κέιτ έθεσε υπό την αιγίδα της το ίδρυμα Christie, ένα από τα σημαντικότερα αντικαρκινικά κέντρα στην Ευρώπη.