Ο πρόσφατος θάνατος ασθενή σε ψυχιατρική κλινική του Ζάγκρεμπ, ο οποίος αποδίδεται σε υπερβολική χρήση βίας από νοσηλευτές, έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις και μπαράζ καταγγελιών για παρόμοιες πρακτικές, ενώ έχει θέσει στο μικροσκόπιο την περίθαλψη τέτοιων ασθενών στην Κροατία.

Ο 32χρονος πρώην αθλητής Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του σε κλινική του Ζάγκρεμπ. Σε οκτάλεπτο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο διέρρευσε, διακρίνονται μέλη του προσωπικού να χτυπούν τον ασθενή στο στήθος και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, καθώς εκείνος προσπαθούσε να απελευθερωθεί από τους ιμάντες που τον κρατούσαν ακινητοποιημένο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία με δόλο», μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού συνελήφθησαν, ενώ η διοίκηση της ψυχιατρικής κλινικής παραιτήθηκε.

«Σε 40 χρόνια αστυνομικού ρεπορτάζ, σπάνια έχω δει κάτι τόσο φρικτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δημοσιογράφος Ντούσαν Μίλιους, του οποίου η εφημερίδα «Jutarnji list» αποκάλυψε την υπόθεση. Έκτοτε, έχει δεχθεί πλήθος μαρτυριών.

Ένας 49χρονος πρώην ασθενής της ίδιας κλινικής μίλησε στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το 2023, ένας νοσηλευτής φέρεται να τον «έπνιγε με μαξιλάρι» και να τον «χτυπούσε πάνω από αυτό» ενώ ήταν «δεμένος στο κρεβάτι», αφηγήθηκε. Αργότερα, ο ίδιος νοσηλευτής «πίεσε τον αγκώνα του στον λαιμό μου, εκτοξεύοντας απειλές», δήλωσε επίσης αυτός ο πρώην ασθενής, επισημαίνοντας ότι ο νοσηλευτής τον προειδοποίησε να μην κάνει καταγγελία επειδή «τα πράγματα μόνο χειρότερα θα μπορούσαν να γίνουν».

Το AFP αναφέρει πως επικοινώνησε με το νοσοκομείο για σχολιασμό, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά ανησυχητικό» το βίντεο-ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας, ο σύλλογος νοσηλευτών της Κροατίας δήλωσε ότι οι μέθοδοι περιορισμού που εφαρμόστηκαν ήταν απαγορευμένες και παραβίαζαν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Η Ντάβορκα Βούκαντιν, πρόεδρος της Κροατικής Ένωσης Συλλόγων Ψυχικής Υγείας (SUMEZ), δήλωσε στο AFP ότι η χρήση βίας στην ψυχιατρική κλινική του Ζάγκρεμπ «δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό», συμπληρώνοντας πως αρκετές δομές είναι υποστελεχωμένες, ενώ τα δικαιώματα των ασθενών δεν προστατεύονται επαρκώς. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο φόβος κακομεταχείρισης αποτρέπει ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας από το να αναζητήσουν βοήθεια.

Ο θάνατος του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις συγκλόνισε την κοινή γνώμη στην Κροατία, όπου διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις. Το περασμένο Σαββατοκύριακο χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της οικογένειάς του, η οποία ζητά δικαιοσύνη. Πολλοί κρατούσαν λευκά μαξιλάρια, ορισμένα από τα οποία έφεραν αποτυπώματα ματωμένων χεριών.

«Το μαξιλάρι μπαίνει κάτω από το κεφάλι του ασθενή, όχι πάνω στο πρόσωπό του. Υψώνοντας χιλιάδες μαξιλάρια, ας απαιτήσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό!», είχε γράψει η οικογένεια του Πέρις σε έναν ιστότοπο αφιερωμένο στη μνήμη του.

Έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) είχε καταγράψει το 2023 πρακτικές περιορισμού «υπερβολικές, πολύ συχνές και παρατεταμένες άνευ λόγου» σε τρία ψυχιατρικά ιδρύματα της Κροατίας. Η έκθεση αυτή ανέφερε την ακινητοποίηση ασθενούς επί 208 συνεχόμενες ώρες, δηλαδή για περισσότερες από οκτώ ημέρες.

«Ένας νέος άνθρωπος πέθανε βίαια, σε ένα μέρος όπου θα έπρεπε να είχε λάβει βοήθεια», λέει η Ντράγκιτσα Χόρβατ, η οποία συμμετείχε σε συγκέντρωση στο Ζάγκρεμπ, συγκρατώντας τα δάκρυά της. «Ελπίζω απλώς αυτή η τραγωδία να αποτελέσει αφορμή για να αλλάξει κάτι».