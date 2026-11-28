Προειδοποίηση προς τη Βαγδάτη να μην καταστεί μέσο εφαρμογής της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συνδέοντας το μήνυμά του με τη διαχείριση των συνόρων του Ιράκ.

Η παρέμβαση έγινε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τις προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι να σταματήσει το λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου, να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να θέσει όλα τα όπλα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η προειδοποίηση διατυπώθηκε ενώ υψηλόβαθμη ιρακινή αντιπροσωπεία ασφαλείας έφτανε στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν στάθηκε στο πλευρό του Ιράκ στις πιο σκοτεινές μέρες»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μοκμπέρ υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης βασίζεται στην αρχή του κοινού πεπρωμένου με τις γειτονικές χώρες.

«Στις πιο σκοτεινές μέρες, το Ιράν στάθηκε στο πλευρό του λαού του Ιράκ με όλες του τις δυνάμεις και απέδειξε τη φιλία του», ανέφερε.

Στη συνέχεια, κάλεσε τη Βαγδάτη να είναι προσεκτική στις αποφάσεις της για τα σύνορα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Αυτός ο αδιάσπαστος δεσμός απαιτεί από τη Βαγδάτη να παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά τα συνοριακά ζητήματα, ώστε να μην καταστεί εργαλείο στα χέρια των εχθρών του Ισλάμ και μέσο για την εφαρμογή των πολιτικών του εγκληματία Τραμπ».

Τα κλειστά περάσματα και το λαθρεμπόριο πετρελαίου

Την Τετάρτη, οι ιρακινές συνοριακές δυνάμεις είχαν κλείσει δύο συνοριακά περάσματα προς τη Συρία και το Ιράν, τα οποία τελούσαν υπό τη διαχείριση της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν.

Η απόφαση ακολούθησε έρευνα για λαθρεμπόριο πετρελαίου. Δύο ημέρες αργότερα, ο Τραμπ επαίνεσε δημοσίως τις σχετικές πρωτοβουλίες της ιρακινής κυβέρνησης.

Οχυρώσεις στους βάλτους Χαουίζα

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση των οχυρωματικών έργων στους βάλτους Χαουίζα, στα σύνορα με το Ιράν.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η υδάτινη έκταση εκτείνεται σε μήκος άνω των 50 χιλιομέτρων. Η τοποθέτηση των ιρακινών φυλακίων αρκετά χιλιόμετρα πίσω από τους βάλτους αφήνει, όπως υποστηρίζει, κενό ασφαλείας που εκμεταλλεύονται λαθρέμποροι και άτομα που επιχειρούν να διεισδύσουν στη χώρα.

Οι συνοριακές δυνάμεις έχουν κατασκευάσει χωμάτινο ανάχωμα ύψους αρκετών μέτρων και έχουν αρχίσει να εγκαθιστούν οχυρώσεις πάνω σε αυτό.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο υπαρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ταξίαρχος Κιουμάρς Χεϊνταρί, ανέφερε ότι ο στρατός βρίσκεται σε κατάσταση «απόλυτης ετοιμότητας» για να απαντήσει σε οποιαδήποτε «λανθασμένη κίνηση του εχθρού».