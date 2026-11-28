Με δύο γκολ του Κάλουμ Γουίλσον, η Μπρέντφορντ πήρε την πρώτη νίκη της στο «Ολντ Τράφορντ» και μάλιστα με το εντυπωσιακό 4-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η ομάδα του Λονδίνου βύθισε έτσι ακόμη περισσότερο τους «κόκκινους διαβόλους» που αντιμετωπίζουν το φάσμα του υποβιβασμού. Σε απόγνωση ο νέος προπονητής, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος είδε την ομάδα του να έχει τα γνωστά αμυντικά προβλήματα και να μην ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr