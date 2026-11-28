Η μαγεία των Χριστουγέννων συναντά τη διαχρονική γοητεία του βαλς, στο Θέατρο Κολοσσαίον, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2026, με την εντυπωσιακή μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Βαλς των Χριστουγέννων», με τη Νίνα Λοτσάρη. Μια ξεχωριστή γιορτινή παραγωγή γεμάτη μουσική, χορό, έρωτα και συγκίνηση.

Η ιστορία ξεκινά τα Χριστούγεννα του 1926, όταν μια νεαρή κοπέλα εγκαταλείπει την Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη, αποφασισμένη να ακολουθήσει το όνειρό της και να σπουδάσει τραγούδι. Εκεί θα γνωρίσει τον πρώτο μεγάλο έρωτα και θα ξεκινήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι ζωής, που θα την οδηγήσει στο Παρίσι, τη Βενετία, την Πράγα, την Αγία Πετρούπολη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Στη σκηνή, ζωντανή ορχήστρα, χορευτές, τραγούδι και θεατρική αφήγηση, ζωντανεύουν τα αξεπέραστα βαλς του Στράους, του Τσαϊκόφσκι, του Σοπέν και άλλων σπουδαίων συνθετών.

Η Νίνα Λοτσάρη, στην αφήγηση και το τραγούδι, ξετυλίγει την ιστορία μιας γυναίκας που ανατρέχει στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της. Μαζί της η νεαρή σοπράνο Αίρη Καλανιώτη, σε μια μουσική συνάντηση γεμάτη συναίσθημα.

Μια γιορτινή παράσταση για τα όνειρα, τον έρωτα και τις αναμνήσεις που μας συντροφεύουν μια ολόκληρη ζωή.

Συντελεστές:

Αφήγηση – Τραγούδι: Νίνα Λοτσάρη

Ιδέα – Κείμενα – Καλλιτεχνική Επιμέλεια – Μουσική Διεύθυνση: Αντώνης Καρατζίκης

Χορογραφίες: Ελένη Δημακουλέα

Σοπράνο: Αίρη Καλιανιώτη

Συμμετέχουν: Ζωντανό ορχηστρικό σύνολο και χορευτικό σύνολο

Πληροφορίες:

Θέατρο: Κολοσσαίον Βασ. Όλγας 150, 2310 834996

Ημερομηνίες: Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com

Σε όλα τα καταστήματα Public

govastiletto.gr – Νίνα Λοτσάρη – Χρήστος Λεμονίδης: Χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα για το ζευγάρι