Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, οι σφοδρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ισχυρή καταιγίδα έπληξε, τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημιουργήθηκε στην περιοχή της Βούλας, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει ήδη αποκατασταθεί.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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