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Η Άννα Βίσση συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς Νέας Υόρκης, επιλέγοντας να διατηρήσει χαμηλούς τόνους μετά τον θόρυβο που προκάλεσε το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα με τίτλο «Φίδι».
Ενώ οι καλλιτεχνικοί κύκλοι και τα μέσα ενημέρωσης συζητούν έντονα το παρασκήνιο πίσω από τους στίχους του κομματιού, η δημοφιλής ερμηνεύτρια δείχνει ανεπηρέαστη, εστιάζοντας στις επαγγελματικές και προσωπικές της στιγμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.