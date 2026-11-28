Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Άννα Βίσση ανέβασε νέα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο Μανχάταν. Σε ένα από αυτά, ποζάρει με κομψό, χειμερινό στυλ μπροστά από ένα εμβληματικό πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Met), συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα «Into Pollock’s world».

Σε δεύτερη εικόνα, εμφανίζεται ευδιάθετη στο ιστορικό πιάνο-μπαρ Bemelmans Bar, όπου απόλαυσε ζωντανή jazz μουσική, γράφοντας χαρακτηριστικά «Jazzy nights in NY».

Αυτές οι αναρτήσεις έρχονται σε μια χρονική συγκυρία όπου το «Φίδι» του Νίκου Καρβέλα μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Οι στίχοι του ρεμπέτικου τραγουδιού – που αναφέρονται σε μια γυναίκα «ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά» – ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως έμμεση αναφορά στην ίδια, μετά την πρόσφατη απομάκρυνσή τους.

Παρά τα δημοσιεύματα, η Άννα Βίσση αποφεύγει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση. Αντίθετα, αξιοποιεί την παραμονή της στην αμερικανική μητρόπολη για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα εγγόνια της, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί ηχογραφήσεις για το νέο της άλμπουμ σε γνωστό στούντιο της πόλης, στέλνοντας το μήνυμα πως προτεραιότητά της παραμένει η μουσική και η ηρεμία της.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Έκανε unfollow στο Instagram τη σύντροφο του Νίκου Καρβέλα, Έλενα Φερεντίνου