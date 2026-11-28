Η Αμαλία Κωστοπούλου ζει μια όμορφη ζωή στο Τέξας, μαζί με τον σύζυγό της, Jake Medwell.

Το ζευγάρι άφησε για λίγο τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του και έκανε μια απόδραση σε εξωτικό προορισμό.

Η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες, με φόντο τα άγρια νερά του ωκεανού, ενώ απαθανάτισε και τον σύζυγό της στην πισίνα.

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, το ζευγάρι έβαλε τα μαγιώ του και βούτηξε σε ένα επίγειο παράδεισο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μαζί.

Η Αμαλία Κωστοπούλου θέλησε να μιλήσει για όσα της έφερε το 2026 και έγραψε σε μια φωτογραφία: «Να ξυπνάς με υγεία, αντικρίζοντας τόση ομορφιά και έχοντας γύρω σου την οικογένειά σου που σε αγαπά. Ευχαριστώ, 2026, που έκανες πραγματικότητα όλα μου τα πιο τρελά όνειρα. Νιώθω ακόμη πιο ευγνώμων και εύχομαι σε όλους μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών».

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου σε Jake Medwell: «Το να είμαι σύζυγός σου, είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου»