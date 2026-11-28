Με επίσημη ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES έδωσαν για πρώτη φορά τη δική τους απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με τη φερόμενη διαφωνία τους με την Panik Records. Όπως γνωστοποίησαν, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου προχώρησαν στην καταγγελία της σύμβασης με τη δισκογραφική εταιρεία, με την οποία διατηρούν συνεργασία εδώ και 12 χρόνια. Η κοινή πορεία τους με την Panik Records έχει συνδεθεί με πολλές πολυπλατινένιες επιτυχίες, σημαντικές καλλιτεχνικές συνεργασίες, μεγάλες συναυλίες, καθώς και επιτυχημένες εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές της Αθήνας. Ο Χρήστος Μάστορας και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος αναγνωρίζουν τη σημασία αυτής της μακρόχρονης συνεργασίας, ωστόσο διευκρινίζουν ότι δεν προτίθενται να δώσουν περαιτέρω δημοσιότητα στη διαφορά που έχει προκύψει. Παράλληλα, εκφράζουν την επιθυμία τους να βρεθεί σύντομα λύση στο ζήτημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι προβήκαμε την Τετάρτη, 25.11.2026, σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασής μας με την Panik Records, λόγω της μη τήρησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα διαχείρισης και απόδοσης των δικαιωμάτων επί του ρεπερτορίου του οποίου είμαστε δημιουργοί και παραγωγοί και φυσικά μας ανήκει.

Οτιδήποτε άλλο λέγεται ή γράφεται, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σεβόμενοι την πολυετή συνεργασία μας, δεν έχουμε πρόθεση να υπεισέλθουμε δημοσίως σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια μεταξύ μας διαφορά, και επιθυμία μας είναι, γρήγορα και με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους να επιλυθεί.

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την κατανόησή σας.

Χρήστος Μάστορας & ΜΕΛΙSSES».

govastiletto.gr – ΜΕΛΙSSES – Panik Records: Σενάρια ρήξης μετά από 12 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας