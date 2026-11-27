Στη σχέση που έχει σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Bruno Cirillo, καθώς και στις νέες ισορροπίες που έχουν διαμορφώσει έπειτα από τον χωρισμό τους, αναφέρθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου. Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, η ηθοποιός συνομίλησε με τους παρουσιαστές, με τη Μαρία Ηλιάκη να ανακαλεί στη μνήμη της μια παλαιότερη επίσκεψή της στο σπίτι του ζευγαριού στον Άγιο Στέφανο και να εξομολογείται πόσο είχε στενοχωρηθεί όταν έμαθε την είδηση του διαζυγίου τους.

«Δεν είναι με όλους ομιλητικός. Με ανθρώπους που τους εκτιμά και τους συμπαθεί πολύ είναι λίγο πιο διαχυτικός, αλλά σε εσένα, Μαρία, είχε αδυναμία και γενικά», ανέφερε αρχικά η Έλενα Ασημακοπούλου.

Πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός και ο Bruno Cirillo έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν μια πολύ καλή σχέση, έχοντας ως κοινή προτεραιότητα την κόρη τους, Μαρία Ροζάρια. Παρά το γεγονός ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ζει πλέον μόνιμα στην Ιταλία, παραμένει ενεργά παρών στην καθημερινότητα της κόρης του.

«Είναι καλή η φάση τώρα… Εντάξει, περνάς από διάφορα στάδια όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι και πέντε χρόνια πριν, αλλά τώρα ναι, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή σχέση γενικά. Ζει μόνιμα στην Ιταλία. Έρχεται κάθε μήνα βέβαια.

Κοίταξε να δεις, μπορεί να λείπει, αλλά είναι τόσο παρών στην καθημερινότητα της Μαρίας με τον δικό του τρόπο. Μιλάνε συνεχώς. Εντάξει, τις ώρες που δε μιλάνε είναι όταν η μικρή είναι στο σχολείο. Αυτό. Μετά είναι πολύ έντονη η παρουσία του κι ας μην είναι εδώ. Ήθελε δουλειά όλο αυτό», εξομολογήθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου.

govastiletto.gr – Λύγισε η Έλενα Ασημακοπούλου για τον Bruno Cirillo: «Είχε κατάθλιψη και δεν καταλάβαινα τι περνάει…»