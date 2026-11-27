Με ένα άνοιγμα χλιαρό και ακριβώς το ίδιο με την προηγούμενη ταινία, λίγο πάνω από τις 20.000 εισιτήρια, του διάσημου φραντσάιζ πριν τρία χρόνια, το καινούργιο «Hunger Games», έδωσε μία μικρή ώθηση στο ελληνικό box office, χωρίς, ωστόσο, να κάνει τη διαφορά, σε μία κινηματογραφική περίοδο που ουσιαστικά έχει μπει στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Κάτι που φαίνεται εμφαντικά και από τις επιδόσεις της ταινίας, με τον ελκυστικό, για ακόμη μία φορά, Τζόνι Ντεπ, «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ», που κράτησε με διαφορά την πρώτη θέση στο τοπ-10 και στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του (19-22/11), συγκεντρώνοντας περισσότερους από 26.000 θεατές.

Ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, μία μικρή έκπληξη, ήταν και το άνοιγμα του τρίωρου ντοκιμαντέρ «Μπορείς να Δεις τα Πάντα», που τράβηξε πάνω από 10.000 θεατές, ενώ η εξαιρετική ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», φαίνεται αρκετά ανθεκτική, κρατώντας την τρίτη θέση στο τοπ-10 και στηριζόμενη στη φήμη που αναπτύσσει ανάμεσα στους κινηματογραφόφιλους.

Αντιθέτως, σχετικά απαρατήρητο φαίνεται να περνά το φιλόδοξο «I Play Rocky», για την ιστορία πίσω από τον μύθο της διάσημης ταινίας και τον Σιλβέστερ Σταλόνε, καθώς με δυσκολία ξεπέρασε τα 6.000 εισιτήρια και μάλιστα σε ένα ευρύ κύκλωμα αιθουσών, αποδεικνύοντας ότι οι φανατικοί του Σλάι προτιμούν να πάνε στο σινεμά μόνο όταν θα δουν το πρωτότυπο.

Το ελληνικό τοπ-10 για 19-22/11

1. «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ», 26.705 εισιτήρια (σε 118 αίθουσες πανελλαδικά) και 86.976 συνολικά μέχρι 25/11.

2. «The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού», 20.294 εισιτήρια (σε 69 αίθουσες) και 35.283 συνολικά.

3. «Wild Horse Nine», 13.262 εισιτήρια (σε 59 αίθουσες) και 71.658 συνολικά.

4. «Μπορείς να Δεις τα Πάντα», 10.043 εισιτήρια (σε 47 αίθουσες) και 14.808 συνολικά.

5. «I Play Rocky», 6.495 εισιτήρια (σε 78 αίθουσες) και 9.212 συνολικά.

6. «Ένας Γάτος με Καπέλο», 5.994 εισιτήρια (σε 70 αίθουσες) και 27.677 συνολικά.

7. «Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων», 2.219 εισιτήρια (σε 45 αίθουσες) και 2.392 συνολικά.

8. «Minions και Τέρατα», 1.282 εισιτήρια (σε 19 αίθουσες) και 244.672 συνολικά.

9. «Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα», 946 εισιτήρια (σε 14 αίθουσες) και 7.664 συνολικά.

10. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 792 εισιτήρια (σε 7 αίθουσες) και 110.563 συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ