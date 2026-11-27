Μια ογκώδης δικογραφία 1.189 σελίδων, καρπός πολύμηνης και μυστικής έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., φέρνει αντιμέτωπους με τη Δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους σε μια πρωτοφανή υπόθεση απάτης εις βάρος του Δημοσίου.

Στα έγγραφα της υπόθεσης καταγράφονται 1.345 ονόματα αστυνομικών, λιμενικών και στρατιωτικών, συνοδευόμενα από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και στοιχεία που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, «δένουν» τον ρόλο κάθε προσώπου.

Τα ανώνυμα email που άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου»

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του καλοκαιριού του 2025, όταν δύο ανώνυμες καταγγελίες έφτασαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των Αδιάφθορων και σήμαναν συναγερμό στην ΕΛΑΣ.

Το πρώτο μήνυμα, στις 22 Αυγούστου 2025, κατήγγειλε ότι αστυνομικοί της περιφέρειας που μετακινούνταν για να ενισχύσουν υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης λάμβαναν μηνιαίες αποζημιώσεις έως και 5.000 ευρώ. Για να δικαιολογήσουν τα ποσά, προσκόμιζαν εικονικές αποδείξεις από ξενοδοχεία που δεν ήταν καν διαθέσιμα στο κοινό και διαχειρίζονταν από εταιρείες-βιτρίνες χωρίς φυσική έδρα, πίσω από τις οποίες κρυβόταν το ίδιο πρόσωπο.

Έναν μήνα αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, ένα δεύτερο ανώνυμο email έδωσε πρόσωπα και τιμοκατάλογο. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ψεύτικες αποδείξεις προέρχονταν από δύο «παρόχους»:

Μια γυναίκα με το όνομα «Μαρκέλλα», η οποία χρέωνε 250 ευρώ ανά απόδειξη, και έναν άνδρα με το όνομα «Γιώργος», που ζητούσε 170 ευρώ συν το ποσό του Υ.Π.Α. που έπρεπε να καταβληθεί για κάθε έκδοση, ενώ παρατίθεντο και οι αριθμοί των κινητών τους τηλεφώνων.

Όσο η μυστική έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, οι καταγγελίες έπεφταν βροχή, στοχοποιώντας συγκεκριμένους ένστολους που αξιοποιούσαν το κύκλωμα. Χαρακτηριστικό είναι το ανώνυμο email που έφτασε τον Απρίλιο του 2026 και αφορούσε έναν Αρχιφύλακα:

«Ο Αρχιφύλακας (αναφέρει το όνομα του), διαπράττει τα εγκλήματα Απάτη σε βάρος του δημοσίου, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, ανυπακοή στην διαταγή του αρχηγού της ΕΛΑΣ για τις αποσπάσεις και απόκρυψη εσόδων από την εφορία. Αυτός ο αστυνομικός μένει στην Αθήνα όπου ζει η γυναίκα του εργαζόμενη στο δημόσιο, σε δικό τους σπίτι. Μαρκέλα. Με λίγα λόγια αυτός μένει στην Αθήνα σε δικό τους σπίτι, παίρνει τα εκτός έδρας και τα επιπλέον χρήματα διαμονής ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο κάθε μήνα με 4200 ευρώ και εννοείται παίρνει και το κανονικό του μισθό δηλαδή έχει μηνιαίο εισόδημα 6000 ευρώ περίπου το οποίο δεν δηλώνεται στην εφορία όλο. Για να πάρει τα χρήματα για την διαμονή αγοράζει με 100 περίπου ευρώ τον μήνα αποδείξεις από τους γνωστούς αποδειξάδες π.χ Μαρκέλα.»

Ραντεβού «παράδοσης» έξω από τη ΓΑΔΑ και τον σταθμό Λαρίσης

Πέρα από τις καταγγελίες, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν το θράσος και την οργάνωση της δράσης. Βασικό μέλος του κυκλώματος είχε αναλάβει αποκλειστικά τη διανομή των εικονικών αποδείξεων και την είσπραξη των μετρητών στην Αττική, ορίζοντας συναντήσεις σε κομβικά σημεία, ακόμα και μια ανάσα από αστυνομικές και λιμενικές υπηρεσίες.

Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός, ο ίδιος ακούγεται να συντονίζει τις παραδόσεις:

«Δώδεκα. Παιδιά σας έχω στείλει το email τέσσερις ώρες πριν, με δώδεκα παρά τέταρτο στην Ομόνοια το πρώτο σημείο, τώρα τι ώρα είναι;… Λοιπόν, άρα λογικά θα πάει κατευθείαν στο τέτοιο, στη ΓΑΔΑ… Εσύ τώρα πηγαίνεις, μέχρι δωδεκάμιση πρέπει να έχεις φτάσει ΓΑΔΑ, ντάξει, πες τους παιδιά θέλετε να ‘ρθετε δώδεκα η ώρα ξέρω γω, δε ξέρω στις δώδεκα και δέκα ΓΑΔΑ; σας βολεύει;»

«Καλημέρα τι γίνεται;… 2 η ώρα θα είναι ο ….εκεί στον σταθμό Λαρίσης για τις αποδείξεις.»

«Αυτά τα έδωσα για τον Σεπτέμβρη, τα έδωσα στον ….όταν είχε έρθει στο νησί κάτω» (αναφερόμενος στη Ρόδο, όπου είχε μετακινηθεί ο αστυνομικός με τον οποίο συνομιλούσε).

Ο «πόλεμος τιμών» της Μαρκέλλας, το IRIS και η ειδική σιδεριά

Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας είναι η Μαρκέλλα, η οποία φέρεται να συγκρότησε και να διηύθυνε την πρώτη εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2019. Ως ιθύνων νους της «επιχείρησης» εικονικών διαμονών, λάμβανε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις, ακόμη και για την τιμολογιακή πολιτική απέναντι στον ανταγωνισμό. Σε συνομιλία με τη μητέρα της, η οποία φέρεται ως ζωτικό μέλος του κυκλώματος και επίσης κατηγορείται, καταγράφεται ο «πόλεμος τιμών» στην Κρήτη απέναντι στον Γιώργο:

— «Μαμά, να σου πω, στην Κρήτη, θέλω να κατεβάσεις την τιμή, να έχουμε δέκα ευρώ διαφορά από τον Γιώργο. Πόση διαφορά έχουμε;» — «Σην έχω κατεβάσει εκατόν πενήντα, όσο δίνει αυτός και έχω πάρει όλα τα Σ.Α.Ε. και Μεσσαρά και…» — «Εντάξει, γιατί τώρα θα κοπεί, θα μπαίνουν όλα τράπεζα, δεν θα μπορεί να δουλέψει αυτός, μόνο έτσι θα σωθούμε.» — «Θα τους ….. να ξέρεις μόλις μπει η τράπεζα. Θα τους τα παίρνω πενήντα-πενήντα να ξέρεις, μισά μισά θα τα παίρνουμε.» — «Βασικά, θέλω κάτι…. Ρίξε όλες τις τιμές οριακά.» — «Θα τις ρίξω ναι, θα τις ρίξω γιατί δεν γίνεται. Έχω βρει βέβαια, βρήκα και Αγία Γαλήνη πόσο δίνει, στην Κρήτη δίνει εκατόν πενήντα, καλά εκατόν πενήντα δίνω και γω τώρα για να μαζέψω τα Σ.Α.Ε.» — «Ρίξε, πες εκατόν σαράντα, πέσε λίγο πιο κάτω από τον Γιώργο.»

Η μητέρα της Μαρκέλλας λειτουργούσε ως «μπροστινή» σε ορισμένες από τις εταιρείες έκδοσης των αποδείξεων, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα προφύλαξης. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που οι «πελάτες» αδυνατούσαν να πληρώσουν με μετρητά στο γραφείο και ζητούσαν συναλλαγή μέσω IRIS, εκείνη δεν έδινε τον δικό της λογαριασμό, αλλά τον αριθμό κινητού του συζύγου της, ώστε τα χρήματα να κατατίθενται σε εκείνον.

Η οικονομική άνθηση της παράνομης δραστηριότητας αποτυπώθηκε στις έρευνες των αστυνομικών. Η Μαρκέλλα διατηρούσε τεράστια ποσά σε μετρητά επιμελώς κρυμμένα τόσο στο σπίτι της, όσο και στο σπίτι των γονιών της, ενώ είχε παραγγείλει και εγκαταστήσει ειδική σιδεριά στην οικία της για την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων.

Παράλληλα, επένδυε τα παράνομα κέρδη σε απολύτως νόμιμες επιχειρήσεις, καλλιεργώντας το προφίλ της επιτυχημένης επιχειρηματία.

Ο «αφανής» Γιώργος με το αθλητικό παρελθόν

Διαφορετική τακτική ακολουθούσε ο Γιώργος, ο φερόμενος αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης. Επιδιώκοντας να παραμένει αόρατος και δυσεύρετος για τις διωκτικές αρχές, μετακινούνταν με αυτοκίνητα που ανήκαν τυπικά στον πατέρα του ή με μισθωμένα οχήματα, ενώ ακόμα και για τις προσωπικές του επικοινωνίες χρησιμοποιούσε αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές.

Παρά το χαμηλό προφίλ του στην παράνομη δράση, είχε έντονη παρουσία στον χώρο του επαγγελματικού και ημι-επαγγελματικού αθλητισμού, έχοντας διατελέσει πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος γυμναστικού συλλόγου, μάνατζερ ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ είχε εμπλοκή και σε ΚΑΕ της Α1 κατηγορίας.

Το ταξίδι στην Ταϊβάν και ο φόβος της φυλακής

Ο χρόνος της μεγάλης επιχείρησης των Αδιάφθορων για την εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων δεν επιλέχθηκε τυχαία. Οι αρχές είχαν πληροφορίες πως ο Γιώργος ετοίμαζε ταξίδι με την οικογένειά του στην Ταϊβάν —χώρα στην οποία μετέβαινε συχνά και παρέμενε για μεγάλα διαστήματα—, γεγονός που δημιούργησε άμεσο κίνδυνο διαφυγής του στο εξωτερικό.

Την ίδια ώρα, η νευρικότητα είχε αρχίσει να κυριεύει και τη Μαρκέλλα, η οποία πίεζε για μεγαλύτερη προσοχή υπό τον φόβο αποκαλύψεων, όπως προκύπτει από ακόμα ένα ενδεικτικό απόσπασμα συνομιλίας με τη μητέρα της:

«Ναι ρε μαμά, αυτή θα μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω. Ο …. είναι κάθετος…. Εγώ δεν θέλω να κάνω αρπαχτή. Αυτή, μου είπε ο …. Μαρκέλλα ακούς τι γίνεται στην τηλεόραση, θα τους βγάλουνε μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα μου λέει. Και για αυτό μου είπε αυτό που μου είπε. Προσεκτικά και όμορφα και ωραία γιατί, να μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο δημόσιο. Ναι. Όταν θα πάνε σε έλεγχο οι αστυνομικοί θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο.»

Οι προσπάθειες προφύλαξης, ωστόσο, δεν απέδωσαν, καθώς ο κλοιός είχε ήδη σφίξει, οδηγώντας τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης με βαριές κατηγορίες.