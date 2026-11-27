Ακριβώς απέναντι από το περίπτερο της 64χρονης στη Χερσόνησο διέμενε ο 49χρονος που συνελήφθη για τη ληστεία σε βάρος της, κατά την οποία η γυναίκα αντιστάθηκε και τραυματίστηκε. Στο αυτοκίνητο του συλληφθέντος εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:45 το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, ενώ τις εικόνες από τη ληστεία εξασφάλισε η ΚΡΗΤΗ TV.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας πλησίασε το περίπτερο έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα και φορώντας γάντια. Κρατώντας το αεροβόλο, απείλησε την ιδιοκτήτρια και απαίτησε τα χρήματα του ταμείου.

Στη συνέχεια κινήθηκε προς την πίσω πλευρά του περιπτέρου και παραβίασε την πόρτα με λοστό. Η 64χρονη προσπάθησε να αντισταθεί και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τραυματίστηκε στο χέρι με κατσαβίδι και χρειάστηκε έξι ράμματα. Έφερε επίσης μώλωπες στα πλευρά και τραυματισμό στο πηγούνι.

Κατά τη διάρκεια της πάλης, η γυναίκα επιχείρησε να αφαιρέσει την κουκούλα του άνδρα και κατάφερε να βγάλει το γάντι από το δεξί του χέρι. Εκείνος απέσπασε, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, 400 ευρώ και απομακρύνθηκε πεζός.

Μετά την επίθεση, η 64χρονη επικοινώνησε με τον γιο της, ο οποίος έσπευσε στο περίπτερο. Η ίδια, εμφανώς αναστατωμένη, του περιέγραψε όσα είχαν συμβεί.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκε βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, με την αξιοποίηση των στοιχείων να οδηγεί στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 49χρονου.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο συλληφθείς εργαζόταν σε επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων της περιοχής. Πέρα από τον εντοπισμό του αεροβόλου στο αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.