του Νεκτάριου Διατσίδη

Η αυλαία της σεζόν πέφτει στο Circuit Ricardo Tormo, σε ένα Grand Prix με ξεχωριστή σημασία: το τελευταίο της εποχής των 1,000 κ.εκ., αλλά και το τελευταίο με την Michelin ως επίσημο προμηθευτή ελαστικών.

Καλώς ήρθατε στην Βαλένθια!

Αυτό θα είναι το 28ο Grand Prix που φιλοξενεί η πίστα Circuit Ricardo Tormo από την πρώτη επίσκεψη του MotoGP το 1999, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού GP του 2020.

Ο κύριος Αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και θα αποτελέσει το πιο καθυστερημένο φινάλε σεζόν στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, τρεις ημέρες αργότερα από το Grand Prix της Βαλένθια το 2023. Το 2024, ο Αγώνας της Βαλένθια αντικαταστάθηκε από το Grand Prix Αλληλεγγύης στην Βαρκελώνη, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Η Βαλένθια είναι μία από τις έξι πίστες του ημερολογίου του 2026 που έχουν αριστερόστροφη φορά, μαζί με τις πίστες της Αραγονίας, του Austin, του Balaton Park, του Sachsenring και του Phillip Island.

Βαλένθια: Τα σημαντικότερα στοιχεία

– Ο Marc Márquez κατέκτησε τον 8ο Παγκόσμιο Τίτλο MotoGP στο Portimao, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Giacomo Agostini, μέλους του Hall of Fame του MotoGP.

– Ο Jorge Martin βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον προβάδισμα δύο βαθμών από τον ομόσταυλό του Marco Bezzecchi (396 έναντι 394 βαθμών). Παράλληλα, η Aprilia προηγείται της Ducati στη βαθμολογία κατασκευαστών με διαφορά εννέα βαθμών (598 έναντι 589). Το εργοστάσιο του Noale βρίσκεται στην κορυφή από την Κυριακή του Αγώνα στο Portimao. Η Aprilia δεν έχει κατακτήσει ποτέ τον Τίτλο Κατασκευαστών στο MotoGP, σε αντίθεση με την Ducati, που έχει κερδίσει τις τελευταίες έξι συνεχόμενες σεζόν.

– Το 2025, ο Marco Bezzecchi πήρε την pole position και τη νίκη, μπροστά από τους Raul Fernandez και Fabio Di Giannantonio, έχοντας προηγηθεί σε όλους τους γύρους. Ήταν η πρώτη νίκη της Aprilia σε Grand Prix του MotoGP, αλλά και το πρώτο της 1-2 στη Βαλένθια. Στον Αγώνα Sprint, νικητής ήταν ο Alex Márquez, μπροστά από τους Pedro Acosta και Di Giannantonio.

– Το Grand Prix της Βαλένθια αναμένεται να είναι ο τελευταίος Αγώνας με πλήρη συμμετοχή στο MotoGP για τους Alex Rins, Jack Miller, Franco Morbidelli και Brad Binder. Οι τέσσερις αναβάτες έχουν συνολικά 15 νίκες σε Αγώνες της μεγάλης κατηγορίας. Ο Maverick Viñales, που θα απουσιάσει από τη διοργάνωση, ολοκληρώνει επίσης την παρουσία του ως μόνιμος αναβάτης, χωρίς να αγωνιστεί στην πίστα.

– Το Grand Prix της Βαλένθια θα είναι ο τελευταίος Αγώνας της εποχής των κινητήρων 1,000 κ.εκ., η οποία ξεκίνησε το 2012, καθώς από το 2027 το MotoGP περνά στους κινητήρες των 850 κ.εκ. Θα είναι επίσης ο τελευταίος Αγώνας με την Michelin ως επίσημο προμηθευτή ελαστικών, ρόλο που διατηρεί από το 2016.

Νικητές MotoGP στην Βαλένθια – Οι εν ενεργεία αναβάτες

Marc Márquez: 2 νίκες (2014, 2019)

Francesco Bagnaia: 2 νίκες (2021, 2023)

Joan Mir: 1 νίκη (2020/1)

Franco Morbidelli: 1 νίκη (2020/2)

Alex Rins: 1 νίκη (2022)

Marco Bezzecchi: 1 νίκη (2025)

Νικητές Sprint στην Βαλένθια

Jorge Martin: 1 νίκη (2023)

Alex Márquez: 1 νίκη (2025)

Κατασκευαστές στην Βαλένθια – Καλύτερες επιδόσεις

Νίκες σε Grand Prix:

Honda: 10

Yamaha: 8

Ducati: 5

Suzuki: 3

Aprilia: 1

Νίκες σε Sprint:

– Ducati: 2

Η Honda είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην Βαλένθια, με 10 νίκες σε Αγώνες MotoGP από έξι διαφορετικούς αναβάτες: Alex Barros (2002), Valentino Rossi (2003), Marco Melandri (2005), Dani Pedrosa (2007, 2009, 2012 και 2017), Casey Stoner (2011) και Marc Márquez (2014 και 2019).

Η Honda δεν έχει ανέβει ξανά στο βάθρο του Grand Prix στη συγκεκριμένη πίστα μετά τη νίκη του Marc Márquez το 2019. Το 2025, ο Luca Marini τερμάτισε στην 7η θέση.

Η Yamaha έχει οκτώ νίκες στο MotoGP στην Βαλένθια, με τους Regis Laconi (1999), Garry McCoy (2000), Valentino Rossi (2004), Jorge Lorenzo (2010, 2013, 2015 και 2016) και Franco Morbidelli (2020/2). Η τελευταία φορά που ανέβηκε στο βάθρο ήταν με τη νίκη του Morbidelli. Το 2025, ο Jack Miller τερμάτισε στην 9η θέση.

Η Ducati έχει πέντε νίκες σε Grand Prix στην Βαλένθια, με τους Troy Bayliss (2006), Casey Stoner (2008), Andrea Dovizioso (2018) και Francesco Bagnaia (2021 και 2023). Έχει επίσης κατακτήσει και τις δύο νίκες Sprint που έχουν σημειωθεί στην πίστα, με τους Jorge Martin (2023) και Alex Márquez (2025). Το 2025, ο Fabio Di Giannantonio τερμάτισε στην 3η θέση τόσο στο Sprint όσο και στο Grand Prix.

Η Aprilia πέτυχε την πρώτη της νίκη σε Grand Prix του MotoGP στην Βαλένθια το 2025, με τον Marco Bezzecchi να ξεκινά από την pole position και να προηγείται σε όλους τους γύρους. Ο Raul Fernandez ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της ομάδας, εξασφαλίζοντας το 1-2. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση της Aprilia στην πίστα ήταν η 5η θέση του Fernandez το 2023.

Η KTM έχει ανέβει πέντε φορές στο βάθρο του MotoGP στην Βαλένθια. Η πρώτη ήταν με την 3η θέση το 2018, το πρώτο βάθρο της εταιρείας στη μεγάλη κατηγορία. Ακολούθησαν δύο βάθρα στους Αγώνες του 2020 με τον Pol Espargaro, η 2η θέση του Brad Binder το 2022 και η 3η θέση του το 2023. Το 2025, ο Pedro Acosta τερμάτισε 2ος στο Sprint και 4ος στον κυρίως Αγώνα της Κυριακής.

Αναβάτες με βάθρα και pole positions στην Βαλένθια

13 αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο σε Αγώνα MotoGP στη συγκεκριμένη πίστα:

Marc Márquez: 6

Pol Espargaro: 3

Jack Miller: 3

Alex Rins: 3

Brad Binder: 2

Jorge Martin: 2

Johann Zarco: 2

Marco Bezzecchi: 1

Fabio Di Giannantonio: 1

Joan Mir: 1

Franco Morbidelli: 1

Fabio Quartararo: 1

Raul Fernandez: 1

Έξι αναβάτες έχουν κατακτήσει pole position στην Βαλένθια: